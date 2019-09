Mercado aposta em Selic menor; a Lei Rouanet de Moro e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Mercado aposta que BC reduzirá juros para 5,5% na próxima semana

Pesquisa com 55 agentes do mercado mostra unanimidade em novo corte de 0,50 ponto porcentual; hoje, Selic em 6%

Ministro Sérgio Moro prepara “Lei Rouanet” para a segurança pública

De acordo com o Estadão, MP em elaboração prevê abatimento no IR de doações de pessoa física e jurídica

Saques de até R$ 500 do FGTS começam nesta sexta-feira

O valor será depositado automaticamente para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa

Mesas de trading da Argentina passam do caos à calma inquietante

Oscilações diárias de até 15% caíram para não mais de 0,4% em uma semana

Incêndio em hospital no Rio deixa 11 mortos

Hospital estava lotado no momento do incêndio e 69 pessoas precisaram ser transferidas para outros hospitais

Dodge diz que portaria de Moro sobre deportação fere “dignidade humana”

Para Raquel, “não é mais possível, então, que os estrangeiros sejam tratados de modo discriminatório, sem respeito a direitos básicos”

A liberação do FGTS vai ter impacto real nas perspectivas de crescimento?

Liberação de R$ 42 bilhões foi anunciada pelo governo federal para tentar aquecer a economia e aumentar as vendas do comércio

Religião, Venezuela e comércio: Ernesto Araújo encontra Pompeo

Estes devem ser os principais temas na pauta do encontro do chanceler brasileiro com o secretário de Estado norte-americano nesta sexta-feira, em Washington

Política e mundo

Bolsonaro segue afastado da Presidência mais 4 dias por decisão médica

Apesar da prorrogação do prazo fora do cargo, presidente segue com evolução positiva do quadro, diz porta-voz Otávio Rêgo Barros

Justiça determina que grevistas dos Correios mantenham 70% das atividades

O descumprimento da decisão vai acarretar na aplicação de multa de R$ 50 mil por dia aos sindicatos da categoria

Justiça manda soltar ex-deputado Índio da Costa

Político foi preso alvo de investigação sobre um esquema de fraudes que causou prejuízo de R$ 13 milhões aos Correios

Incêndio atinge hospital na zona norte do Rio de Janeiro

Pacientes que estavam internados em áreas próximas foram retirados às pressas; bombeiros estão atuando no combate ao fogo

Câmara da Argentina aprova por unanimidade projeto de emergência alimentar

Proposta estabelece um aumento de verbas para o abastecimento de refeitórios e merendeiros em regiões vulneráveis; texto segue agora para o Senado

Enquanto você desligou…

Equipe econômica escanteia CPMF mas ainda busca jeito de desonerar folha

Ideia rechaçada por Bolsonaro foi abandonada por enquanto, mas ainda há visão de que será necessário criar uma fonte nova de receita na reforma tributária

Vanessa Canado circula entre apostas para comando da Receita, dizem fontes

Advogada teria participado da formulação da reforma tributária que está sendo analisada em comissão especial da Câmara dos Deputados

Cai proibição de mototáxi em SP, e Uber das motos atinge 100 mil usuários

Decisão foi comemorada pelo aplicativo colombiano Picap, que já lançou operação oficial em Recife e no Rio de Janeiro

BNDES eleva para R$ 1,1 tri estimativa de investimentos no Brasil até 2021

O valor representa um aumento de 6,8% sobre a projeção anterior feita pelo banco de fomento para o mesmo período

Marcelo Odebrecht deixa prisão domiciliar e visita sede da empreiteira

Empresário teve a progressão da pena para o regime semiaberto autorizada nesta quarta-feira

CVM autoriza Petrobras a retomar oferta de debêntures após suspensão

Comissão de Valores Mobiliários afirmou que a estatal tomou providências para sanar irregularidades que motivaram a punição

Caixa notifica Corinthians para pagamento de R$ 536 mi do Itaquerão

Para o time paulista, a atitude do banco estatal foi um “gesto intempestivo, que sequer foi previamente comunicado à agremiação”

Produtores cancelam estreia do filme “Marighella”

Em nota, assessoria de imprensa do longa afirmou que “não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine”

Agenda

Para muitos, a semana passou voando, e hoje é sexta-feira (13). Mas antes de aproveitar o fim de semana, nos EUA, é dia de conhecermos a saúde do comércio no país, uma vez que o Census Bureau publica os dados sobre as vendas no varejo no mês de agosto, que é um importante indicador dos gastos do consumidor e da confiança na economia. Outras informações que serão liberadas nesta sexta são os estoques das empresas e a prévia do índice da Universidade de Michigan sobre a percepção do consumidor, que pode antever os gastos nos EUA.

Também vamos conhecer os dados referentes ao preços de bens exportados pelo país da América do Norte, e a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento no país. Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro, incluindo no país.

E na Zona do Euro, o Eurostat libera os números da Balança Comercial da região, no mês de julho, assim como a evolução dos salários. E há, também, o encontro do Eurogrupo para discutir os temas mais importantes para o mercado europeu.

Na China, é feriado nesta sexta, dia do Festival e Meados de Outono, mas antes o país atualiza os dados referentes a novos empréstimos.

Frase do dia

“Eu levei 17 anos e 114 dias para fazer sucesso da noite para o dia” — Lionel Messi, jogador de futebol