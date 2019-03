Mercado ainda vê Bolsa aos 100 mil; dólar a R$ 4? e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (8) bem informado:

As quentes do dia

Bolsa da China fecha com queda de 4%, a maior baixa em 5 meses

Perdas foram as maiores desde 11 de outubro e aconteceram em dia de fortes negociações.

Investidor ainda acredita em Bolsa em 100 mil pontos

Todo o otimismo é baseado na aprovação da reforma da Previdência esperado para o segundo semestre deste ano

Mercado externo e incerteza da Previdência jogarão dólar a 4 reais?

Moeda americana voltou a subir nesta quinta-feira, chegado perto dos 3,90 reais. Volta do Congresso, na semana que vem, deve manter volatilidade em alta.

Dia da Mulher: gênero e política se misturam em protestos pelo mundo

Do Brasil à Espanha, muitos atos e eventos acontecendo hoje acabam por refletir os momentos políticos locais, tanto nas ruas quanto nas redes sociais.

71% dos feminicídios e das tentativas têm parceiro como suspeito

Levantamento da Folha de São Paulo mostra que ao menos 119 mulheres foram mortas no Brasil em janeiro por causa de seu gênero.

Damares lançará a campanha para “salvar uma mulher”

Segundo a Folha de São Paulo, manicures, cabeleireiras e depiladoras serão ensinadas a identificar sinais de violência.

As leis brasileiras sobre direitos das mulheres — e os avanços necessários

Juridicamente, a legislação é considerada avançada, mas a aplicação e efetividade das políticas públicas faz do país um lugar inseguro para mulheres.

Apagão marca véspera de protestos de Guaidó e Maduro

Governo e oposição vão às ruas para defender e tentar encerrar o chavismo; nesta madrugada, 22 dos 24 estados venezuelanos ficaram sem luz.

Governo Bolsonaro renova contrato com agências de mídias digitais

Com redução de 25%, empresas passam a receber R$ 32 milhões por ano; valor anterior era de R$ 44 milhões.

Exportações e importações da China têm forte queda em fevereiro

País asiático está em guerra comercial com Washington e enfrenta desaceleração do crescimento, que foi dem 6,6% em 2018, menor nível em 28 anos.

Acordo comercial entre EUA e China não é iminente, diz embaixador

Terry Branstad afirma que não há sequer preparativos para encontro entre Donald Trump e Xi Jinping.

O South by Southwest de olho nas eleições de 2020

Feira de tecnologia que começou como festival de música em 1987 traz novidades da cultura pop, do empreendedorismo e da política.

Paraguai: Bolsonaro é convidado a passar noite nos Arquivos do Terror

Coleção de documentos oficiais mostram repressão policial durante ditadura de Alfredo Stroessner; presidente elogiou o ditador.

Doria lança versão estadual do programa Corujão da Saúde

Meta do tucano é reduzir tempo de espera na Grande São Paulo, região de Campinas e Vale do Paraíba.

Política e mundo

Bolsonaro defende Previdência “por estabilizar contas públicas”

A publicação de Bolsonaro no Twitter acontece depois de o presidente provocar polêmica nas redes sociais durante o Carnaval ao divulgar um vídeo controverso

Esperamos que a reforma da Previdência não seja desidratada, diz Bolsonaro

Afirmação foi feita pelo presidente em uma transmissão ao vivo pelo Facebook

A democracia é garantida pelo povo, diz Marco Aurélio sobre fala de Bolsonaro

Com a repercussão gerada, o presidente fez no início da noite uma transmissão ao vivo no Facebook para explicar a declaração

Falta de gasolina na Venezuela se agrava e amplia crise chavista

Um agravante da situação é o veto americano, também incluído nas sanções de janeiro, à venda de diluentes de petróleo

EUA cogitam alojar 5.000 menores imigrantes em instalações militares

O Departamento de Saúde e Serviços Sociais solicitou ao Pentágono que identifique instalações militares nas quais possa alojar 5.000 menores imigrantes

Para Trump, negociações comerciais com a China vão “muito bem”

Autoridades chinesas e americanas se alternam entre expressar otimismo sobre um acordo e alertar que há muito trabalho a fazer para solucionar confronto

EUA acreditam ser possível desnuclearizar Coreia do Norte antes de 2021

Funcionário do Departamento de Estado reconheceu que a Casa Branca não está “tão longe quanto gostaria” no processo

Ex-chefe de campanha de Trump é condenado a quase 4 anos de prisão

Paul Manafort responde pelos oito crimes de fraude dos quais foi declarado culpado em agosto do ano passado

Enquanto você desligou…

MPF quer dados sobre plano de emergência da barragem de Belo Monte

A Norte Energia informou que se manifestará sobre o pedido do MPF nos prazos legais estabelecidos

Juros fecham em baixa após tuíte de Bolsonaro sobre Previdência

Apesar da escalada da moeda ante o real, as taxas, em geral, estiveram bem comportadas durante o dia

TRF4 confirma que Odebrecht não pode ter contas bloqueadas

Decisão foi proferida na semana passada e divulgada hoje (7); TRF4 entendeu que as regras do acordo assinado devem prevalecer

Eletrobras não será privatizada, mas capitalizada, diz ministro

As ações da estatal fecharam em queda de 5,8 por cento nesta quinta-feira após a afirmação, que veio durante a manhã em evento em Washington

Maconha, Musk e Pentágono: circulação de CEO em sede do governo é revisada

Um relatório do Pentágono foi aberto depois que o bilionário da SpaceX fumou maconha no podcast de um comediante em setembro do ano passado

Agenda

Nesta sexta-feira (8), serão divulgadas as posições líquidas de especulações no relatório da CFTC no Brasil e na Zona do Euro. Nos Estados Unidos, as posições publicadas são do petróleo e do ouro e também será divulgado o relatório WASDE. Na China, será publicado o IPC.