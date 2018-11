Mercado acionário da China tem maior queda em 5 semanas

Xangai – O índice acionário de Xangai registrou a maior queda em cinco semanas nesta sexta-feira, em meio a preocupações com o crescimento econômico da China e dúvidas sobre as chances de o presidente Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alcançarem um alívio na guerra comercial entre os dois países quando se encontrarem na próxima semana.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,2 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 2,5 por cento, maior recuo percentual em um dia desde 18 de outubro.

As ações apresentaram queda em todos os setores, com as de propriedade e materiais entre as maiores perdas.

O mercado havia se estabilizado recentemente, na esperança de que Xi e Trump pudessem aliviar as tensões sobre o comércio quando se encontrarem durante a cúpula do G20 em Buenos Aires na próxima semana, mas houve poucos sinais de qualquer mudança de postura.

Os EUA disseram na terça-feira que a China não conseguiu alterar suas práticas “injustas” em meio a um conflito comercial entre os dois países.

Para diminuir ainda mais as esperanças do mercado, o Wall Street Journal informou na quinta-feira que o governo dos EUA está tentando persuadir provedores de internet e wireless em países aliados a evitar equipamentos de telecomunicações da Huawei Technologies, da China.

Os investidores também estão preocupados com o crescimento econômico da China. Li Bing, consultor de investimentos da Xiangcai Securities, disse que “a economia está em um ciclo de queda. O dinheiro novo não quer entrar, enquanto muitos investidores agoniados no mercado querem sair”.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,35 por cento, a 25.927 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 2,49 por cento, a 2.579 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 2,21 por cento, a 3.143 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,60 por cento, a 2.057 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,49 por cento, a 96.667 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37 por cento, a 3.052 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,44 por cento, a 5.716 pontos.