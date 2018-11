Mercado acionário da China recua com preocupações sobre crescimento

Xangai – Os índices acionários da China fecharam em queda nesta quarta-feira, com novos dados ressaltando as preocupações com o fraco crescimento econômico e as ações dos produtores de energia caindo com os preços do petróleo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1 por cento, com osubíndice do setor financeiro recuando 1,08 por cento e subíndice de saúde caindo 0,99 por cento.

O índice de Xangai fechou em queda de 0,9 por cento.

O crescimento das vendas no varejo na China desacelerou em outubro, para 8,6 por cento, seu ritmo mais fraco desde maio, aumentando as preocupações de que o consumo doméstico mais lento poderia frear o crescimento, mesmo com medidas tomadas para apoiar a economia real.

Mas essas medidas ajudaram a produção industrial da China e o investimento em ativos fixos a subir mais do que o esperado nos primeiros 10 meses de 2018.

O subíndice do CSI300 que monitora as empresas de consumo recuou 2,05 por cento.

O petróleo pressionou as ações de energia, com o subíndice que acompanha o setor recuando 2,06 por cento, mas as companhias aéreas registraram ganhos. A Air China subiu 1,48 por cento e a China Southern Airlines avançou 2,19 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,16 por cento, a 21.846 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,54 por cento, a 25.654 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,85 por cento, a 2.632 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,00 por cento, a 3.204 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,15 por cento, a 2.068 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,16 por cento, a 97.791 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,34 por cento, a 3.043 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,74 por cento, a 5.732 pontos.