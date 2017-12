Mercado acionário da China avança por setor imobiliário

Xangai – Os mercados acionários da China avançaram nesta terça-feira, liderados por ações de empresas financeiras e do setor imobiliário, embora as negociações tenham sido fracas com a aproximação do fim do ano.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,31 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,78 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,8 por cento, o de consumo teve alta de 1,46 por cento, o setor imobiliário subiu 0,77 por cento, enquanto o subíndice de saúde recuou 0,61 por cento.

O maior avanço do índice de Xangai foi a ação da Changchun Gas Co Ltd, que subiu 10,06 por cento. Já a maior queda no índice de Xangai foi da Tongwei Co Ltd, que recuou 4,56.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,16 por cento às 7:30 (horário de Brasília), enquanto o índice Nikkei do Japão fechou com queda de 0,20 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,20 por cento, a 22.892 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG não abriu.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,78 por cento, a 3.305 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,31 por cento, a 4.053 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,54 por cento, a 2.427 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,96 por cento, a 10.421 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,22 por cento, a 3.378 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 não operou.