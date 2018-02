Meirelles versus Temer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Meirelles admite disputar Presidência contra Temer. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o ministro da Fazenda diz que está analisando ‘a viabilidade político-partidária’ e pode concorrer mesmo se o presidente se candidatar à reeleição.

J&F negocia incluir manipulação de mercado em acordo de leniência. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, advogados continuam negando, porém, que irmãos Batista tenham praticado ‘insider trading’.

Governo teme migração da criminalidade do RJ. Para o jornal Valor Econômico é plausível a preocupação com a possibilidade de a criminalidade migrar para outros Estados, por conta da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.

Após promoções sem concurso, PM do Rio tem mais chefes que soldados. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a distorção agrava improvisos na segurança e buraco nas conta.

PF prende presidente da Fecomércio do Rio. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo revelou que a ação é um desdobramento da Operação Lava Jato.

Airbnb minimiza impacto de intervenção no RJ. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo apurou que quase 30% das ofertas da plataforma no Brasil estão no Rio.

Congresso Nacional barra medidas com impacto de R$ 32 bihões. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, propostas do governo Michel Temer que previam aumento de receita ou redução de despesas estão emperradas na Câmara e no Senado.

Política e mundo

Meirelles: Abandono de Previdência terá impacto de até R$ 19 bi. O ministro afirmou que não reformar a Previdência neste ano exigirá um corte de despesas em outras áreas da administração pública.

Laudo técnico confirma vazamento de rejeitos de mineradora no PA. Em coletiva de imprensa, o IEC afirmou que houve, de fato, vazamento da estrutura, o que foi constatado após checagem in loco dos danos ambientais causados.

Interventor anunciará general para Secretaria de Segurança do RJ. Embora ainda não haja confirmação oficial, o general de divisão Richard Fernandez Nunes é o mais cotado e deve ser o sucessor do delegado da PF Roberto Sá.

BNDES vai lançar moeda eletrônica. A criptomoeda deve ser implementada a partir de maio e vai valer apenas para operações realizadas pelo próprio banco de fomento.

Mueller indicia ex-assessor de Trump por fraude e evasão fiscal. Manafort e seu sócio são acusados de liderar uma campanha secreta de lobby em Washington em nome de interesses de empresas da Ucrânia ligadas à Rússia.

Enquanto você desligou…

Magazine Luiza registra lucro de R$ 165,6 mi, alta de 259,5%. No ano de 2017, o lucro da varejista atingiu R$ 389 milhões, mais de quatro vezes o lucro de 2016, que foi de R$ 86 milhões.

Cosan tem lucro de R$ 686 mi no 4° tri, alta de 274,4%. A companhia disse que se beneficiou de uma recuperação da economia brasileira, citando maiores vendas de combustíveis e gás natural.

RD tem alta de 54% no lucro do 4º tri, para R$ 134,2 mi. A companhia reiterou a intenção de acelerar a expansão da rede de lojas, com meta de abrir 240 novas unidades em 2018 e 240 em 2019.

Prejuízo da BRF avança 77,3% no quatro trimestre, para R$ 784 mi. O balanço represente uma piora ante o resultado negativo de 442 milhões de reais registrado um ano antes.

Anatel rejeita abrir processo de caducidade da concessão da Oi. Segundo o presidente da Anatel, entre os motivos para negar o pedido está a aprovação do plano de recuperação judicial.

Embraer estuda entrar no mercado de aeronaves turboélice. De acordo com executivo, essa aposta estaria em linha com a estratégia da empresa de ser a líder no segmento de até 150 assentos.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPCA-15 e a confiança do consumidor de fevereiro da FGV. Também sai o IPC de janeiro da Zona do Euro.