Meirelles frustra mercado e ações da Sabesp caem na Bolsa

São Paulo – As ações da Sabesp, companhia de saneamento do estado de São Paulo, lideravam as perdas do Ibovespa na manhã desta terça-feira. Por volta das 10h40, os papéis caiam 3,44%, sendo vendido na casa dos 40 reais.

Ontem, Henrique Meirelles, secretário da Fazendo e Planejamento do governo de São Paulo, afirmou que considera “muito pouco provável” que haja uma definição sobre a privatização ou a capitalização da Sabesp em 2019.

A previsão é que o processo seja concluído apenas no começo de 2020. Segundo Meirelles, a avaliação leva em consideração a indefinição em relação à votação da MP 868, que altera o marco regulatório do setor de saneamento.

Para a Guide Investimentos, a demora na conclusão da capitalização, ou privatização, da Sabesp é algo que pode pressionar as ações da companhia no curto prazo, já que a expectativa era que o evento ocorresse ainda neste ano.

Disse ainda que privatização é positiva, dado que o processo traz menor interferência política em suas decisões, alinhando seus objetivos à indústria, com melhora de governança e administração.

No ano, as ações da Sabesp acumulam valorização de cerca de 30%. Atualmente, o valor de mercado da companhia é de 28 bilhões de reais.