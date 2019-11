Megaleilão do pré-sal; Previdência ainda em debate e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Veja como será o leilão de cessão onerosa nesta quarta-feira

Só as taxas de licenciamento somam R$ 106 bilhões, mais do que o Brasil arrecadou nos leilões de petróleo desde que o monopólio acabou há duas décadas

CCJ do Senado vota PEC paralela da Previdência nesta quarta

Proposta precisa ser aprovada depois em dois turnos por senadores e deputados, mas o texto deve encontrar barreiras na Câmara

O megaleilão do pré-sal vai conseguir chegar aos R$ 106 bilhões?

A desistência das europeias Total e BP levantou dúvidas sobre o volume total que o governo pode arrecadar com o maior leilão de petróleo da história

Em derrota para Bolsonaro, Câmara aprova projeto de armas desidratado

Foram retiradas do texto qualquer possibilidade de estender porte e posse a mais categorias, como queria o governo

XP quer aumentar time de banco de investimento em mais de 50%

Novas contratações devem incluir entre entre seis a oito executivos seniores e cerca de 30 cargos juniores

Magalu seleciona startups para inovar em seus serviços digitais

Varejista faz um Pitch Day nesta quarta-feira, 6, para selecionar novas empresas parceiras

Hábitos do consumidor e venda de seminovos devem elevar lucro da Movida

Impulsionadas por novos hábitos, as locadoras de veículo devem ser um dos grandes destaques nos resultados do terceiro trimestre

Política e mundo

Aliado de Trump admite que ajuda à Ucrânia foi condicionada a caso Biden

Embaixador dos EUA na UE diz que falou a autoridades ucranianas que ajuda militar não seria enviada sem informações da investigação sobre Joe Biden

PF pede a prisão de Dilma e Guido Mantega, mas Fachin nega

Os pedidos foram feitos em um inquérito que apura suposta “compra e venda” de apoio político do MDB em benefício do PT nas eleições de 2014

Enquanto você desligou…

CPI de Brumadinho pede indiciamento da Vale e Tüv Süd

Relatório pede também o indiciamento por homicídio doloso de 22 diretores da Vale, engenheiros e terceirizados, além o ex-presidente Fabio Schvartsman

Governo acaba com monopólio de serviços da Casa da Moeda

De acordo com MP assinada por Bolsonaro, outras empresas poderão emitir dinheiro e passaportes, o que atualmente é exclusividade do órgão

Análise: Pacote Mais Brasil, de Guedes, é ousado e será desafio político

Pontos desafiadores incluem redução de jornada e salário do servidor em caso de emergência fiscal, assim como extinção de fundos e de municípios pequenos

PEC pode vetar correção real do salário mínimo por dois anos

Entre as medidas de ajuste também estão a redução de 25% da jornada de trabalho dos servidores com ajuste proporcional dos salários

Bolsonaro assina projeto de lei sobre privatização da Eletrobras

Texto propõe que a privatização seja feita em um processo de capitalização que acabará com a participação da União na empresa

Lucro ajustado da Tim dispara 61% no 3º trimestre

A companhia atribuiu o resultado à aceleração na receita dos serviços móvel e fixo e à manutenção do controle de custos

Juiz ordena que Peru devolva US$ 157 milhões à Odebrecht

Governo peruano havia retido o valor após a venda pela empreiteira brasileira de uma usina hidrelétrica no país

Justiça pede que União se manifeste sobre ação que tenta barrar megaleilão

A ação foi movida por um grupo de petroleiros que tenta impedir o leilão do pré-sal marcado para ocorrer nesta quarta-feira (6)

Lucro da Eneva no 3° trimestre cai 49% a R$ 89 milhões

Resultado foi impactado pela redução de 23% no volume de energia líquida gerada pela companhia e pela queda nos preços de commodities

Engie vê lucro no Brasil disparar 56% no 3° trimestre

O resultado foi ajudado pela aquisição da empresa de gasodutos TAG e por uma indenização recebida de um fornecedor

Agenda

Nesta quarta-feira (6), nos EUA o Energy Information Administration, como faz todas as semanas, atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing. E fique ligado também nos discursos de John C. Williams, presidente do Fed de Nova York, e Patrick Harker, presidente do Fed da Filadélfia, ambos do Fomc (equivalente americano do Copom do Banco Central brasileiro).

Também é dia de conhecermos os dados referentes ao mercado de trabalho de lá, como o custo unitário de mão de obra, do terceiro trimestre, e a produtividade o setor não agrícola, que pode antecipar o crescimento econômico dos EUA. Por fim, o departamento de Tesouro faz o leilão Note a 10 anos com os títulos a dívida pública a longo prazo.

Na zona o Euro, o Markit divulga o PMI do setor de serviços de outubro, que inicia a saúde a economia a região. O Eurostat solta os números da venda do varejo de setembro. E há, também, discurso de Luis Guindos, do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Frase do dia

“Coragem é o que te faz levantar e falar, mas também é o que você precisa para sentar e ouvir” — Richard Branson, empresário britânico