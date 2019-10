Megaleilão atrasa reforma; STF quer validar Vaza Jato e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (4) para começar o dia bem informado:

Impasse: megaleilão do pré-sal no caminho da Previdência

Parte dos recursos será destinada a estados e municípios, mas a forma como isso vai acontecer tem gerado embates e adiado a Previdência

Brasil e Argentina assinam acordo de livre comércio automotivo

Tratado prevê o livre comércio de bens automotivos a partir de julho de 2029, e a previsão é de que ocorram aumentos graduais até o livre comércio total

Maia e grupo do pacote anticrime querem que PF investigue crimes de milícias

Segunda Andréia Sadi, do G1, deputados que analisam propostas de Moro querem aprovar uma emenda à Constituição para mudar o Código penal

Supremo vai acionar PGR para tentar validar mensagens da Lava Jato

De acordo com a Folha de S.Paulo, Caso eventual análise ateste a veracidade, diálogos entre procuradores e Sergio Moro poderão impactar condenações

Samsung anuncia fim da produção de smartphones na China

Empresa de tecnologia sul-coreana informou que a decisão faz parte de esforços para aprimorar a eficiência nos centros de produção

Uber vai além do transporte e lança app para desocupados

Empresa tenta diversificar sua gama de produtos em meio a batalhas judiciais por direitos trabalhistas e prejuízos bilionários

Na Lava-Jato, 18 réus pediram mais prazo na 1ª instância e podem ter sentença anulada

Matéria do O Globo cita que eles podem ser beneficiados se prevalecer critério proposto por Toffoli

Justiça do Rio suspende transferência de Cabral para Niterói

Mudança de presídio tinha sido liberada depois que a defesa alegou que o ex-governador corria riscos em Bangu 8; Cabral iria para local onde está Pezão

Governo de Hong Kong proíbe o uso de máscaras em protestos

O uso de máscaras durante as manifestações estará proibido a partir deste sábado e pode ser punido com até um ano de cadeia

Partido Socialista deve permanecer no poder em Portugal

O partido do primeiro-ministro António Costa deve obter maioria dos votos na eleição de domingo, mas precisará negociar uma coalizão para governar

Rússia está ajudando China a construir sistema de alerta contra mísseis

Desde a Guerra Fria, somente Estados Unidos e Rússia detêm esse tipo de sistema, que opera através de uma rede de radares no solo e satélites

Emprego dos EUA define bolsas, eleições e impeachment

O país divulga hoje dados de emprego em setembro, e a expectativa é de criação de 125.000 novas vagas

Bolsonaro diz que garimpeiros não são bandidos: merecem toda consideração

Presidente voltou a defender o extrativismo mineral e disse que garimpeiros “querem garimpar e governo quer legalizar o garimpo”

Após tese que pode anular penas, STF manda soltar ex-gerente da Petrobras

O ministro Edson Fachin mandou soltar Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Rio vai apurar se PMs invadiram hospital para pegar bala que matou Ágatha

Denúncia foi feita nesta quinta-feira pela Veja, que afirmou que os médicos se recusaram a entregar a bala aos agentes

EUA aprovam venda de mísseis à Ucrânia mencionada em telefonema

Em ligação chave para abertura de processo de impeachment, Trump teria lembrado líder ucraniano sobre ajuda militar dos EUA ao país

Argentina usa recursos do FMI para pagar dívidas, diz Tesouro

O governo argentino usou 1,9 bilhão de dólares em recursos do fundo para pagar títulos de dívida de curto prazo

Compensar Previdência no pacto federativo é obrigação do governo, diz Maia

Presidente da Câmara disse que se a economia da reforma caiu, Executivo deve tirar das próprias contas o que faltar para fechar o cálculo

Governo negocia direcionar recursos da cessão onerosa para emendas

Medida está dentro de estratégia para destravar pautas no Congresso Nacional, incluindo a finalização da reforma da Previdência

Caixa pede que Justiça decrete falência da Odebrecht

Banco também quer permissão para credores nomearem novos administradores para a empresa e suas subsidiárias em uma assembleia

Metas de privatizações já foram batidas em 2019, diz Economia

Para a conta, governo considerou R$ 78,6 bi em privatizações e desinvestimentos, concessões de R$ 5,7 bi e R$ 11,9 bi de vendas de ativos

Não há problema se reforma ficar para fim do mês, diz presidente da CCJ

A previsão inicial era de que o segundo turno da Previdência fosse votado dia 10 de outubro, mas senadores já têm falado em atraso no prazo

Itaú deve aumentar em 23% os investimentos em tecnologia

Entre 2016 e 2018, os aportes do banco em projetos relacionados à tecnologia aumentaram 30%

Chico Pinheiro já dizia, e graças a Deus hoje é sexta-feira (4), mas antes de pensarmos no fim de semana, ainda há um dia de muito trabalho pela frente.

E já que o assunto é esse, nos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics divulga seus dados referentes ao mês de setembro, incluindo a taxa de desemprego — atualmente em 3,7% —, e também o Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola, que mede a variação do número de pessoas empregadas no país, excluindo o campo. Outros dados que serão liberados dizem respeito à Taxa de Participação na Força de Trabalho, o salário médio por hora e o ganho médio por hora trabalhada, todos são formas de medir a saúde do mercado de trabalho no país.



E o Bureau of Economic Analysis publica o compilado das exportações e das importações — assim como a balança comercial — de agosto.

Além disso, a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro, incluindo no Brasil.

Fique ligado, ainda, nos discursos de Jerome Powell, presidente do Fed, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, Eric S. Rosengren, presidente do Fed de Boston, e Lael Brainard, do conselho do Fed. Essas falas costumam trazer pistas da política monetária da instituição.

Por fim, na Zona do Euro, há discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu.

E não esqueça que na China é feriado. O Dia Nacional.

“Ser rico é ter dinheiro. Ser abastado é ter tempo” — Margaret Bonanno, escritora norte-americana