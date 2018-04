Medo de tarifas da China diminui e Wall Street fecha em alta

Noav York – Os três principais índices de Wall Street voltaram a subir cerca de 1 por cento nesta quarta-feira, com investidores voltando seu foco para lucros e para longe de um conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, que causou estragos no início da sessão.

O índice Dow Jones subiu 0,96 por cento, a 24.264 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,156649 por cento, a 2.645 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,45 por cento, a 7.042 pontos.

Depois que investidores fugiram das ações pela manhã devido à proposta de tarifas de retaliação da China, suas preocupações sobre uma potencial guerra comercial diminuíram durante a tarde depois que Larry Kudlow, conselheiro econômico de Trump, disse que o governo estava em “negociação” com a China e não em uma guerra comercial.

Investidores disseram que foram consolados pelo fato de que as tarifas não entrariam em vigor imediatamente, isso se entrarem. Os estrategistas também citaram o salto do S&P acima de um nível chave de suporte técnico e disseram esperar que as ações subam ainda mais em torno da temporada de resultados do primeiro trimestre, que deve começar no meio de abril.

“Estamos começando a sentir que, embora os mercados odeiem a incerteza, o latido de Trump é pior do que sua mordida quando se trata de comércio”, disse Robert Phipps, diretor da Per Stirling Capital Management.

“São os resultados que vão nos tirar deste piso. Não me chocaria se ficássemos de lado um pouco antes da temporada de ganhos. O negócio é realmente um show paralelo. Estamos esperando por dados econômicos reais, como o relatório de empregos na sexta-feira e para os resultados”, disse ele.