Médicos cubanos começam a deixar o país e tudo para ler nesta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 21, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Médicos cubanos começam a deixar o país – 8.300 viajam até 12/12. Edital para substituir os profissionais foi publicado pelo governo na terça-feira, com inscrições abertas até o dia 25 de novembro para 2.800 municípios.

Governo Bolsonaro vai rever regras para setor de petróleo. Como noticiou o jornal Valor Econômico, o megaleilão de petróleo que o governo federal planeja promover renderá R$ 60 bilhões ou R$ 100 bilhões aos cofres públicos.

Com ou sem Mozart? As indefinições do futuro governo. Diretor do Instituto Ayrton Senna e cotado para Ministério da Educação se reúne hoje com Bolsonaro. Seu nome encontra aversão na bancada evangélica.

Ação de Graças e fim de incêndios: o feriado de Trump. Incêndios deixaram mais de 80 mortos, numa oportunidade para o país refletir sobre suas políticas ambientais.

Bancada evangélica reage a nome de Mozart Neves para o Ministério da Educação. Sem defender o Escola Sem Partido, segundo matéria do Estado de S. Paulo, diretor do Instituto Ayrton Senna vira alvo ao ser cotado para assumir o Ministério da Educação no futuro governo Bolsonaro.

Temer deixará pacote de concessões para Bolsonaro leiloar em março. Como noticiou o Estado de S. Paulo, Governo vai divulgar na semana que vem os editais de licitação de 12 aeroportos, 4 portos e uma ferrovia, com arrecadação prevista de R$ 1,5 bi para a União.

Bolsonaro deve abrir mercado brasileiro aos EUA, diz ex-embaixador. Em entrevista à Folha de S. Paulo, principal diplomata de Washington no Brasil de 2010 a 2013 afirma que relação com americanos é mais vantajosa do que com chineses.

Anúncios em série de ministros do DEM geram insatisfações no PSL. Como noticiou a Folha de S. Paulo, anúncios em série de ministros do DEM geram insatisfações no PSL

Novo AGU diz ter meta para recuperar R$ 25 bilhões. Em entrevista ao Globo, André Luiz de Almeida Mendonça afirma que dinheiro viria de acordos de leniência com empresas que admitiram irregularidades.

Diretoria da Nissan decide o destino de Carlos Ghosn. A portas fechadas, grupo decide nesta quinta-feira o destino do até agora CEO da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, preso na segunda-feira em Tóquio.

Política e mundo

Carro atropela crianças e deixa 5 mortos e 18 feridos na China. A tragédia aconteceu ao meio-dia diante de uma escola do ensino básico na cidade de Huludao.

Senado aprova MP que destina recursos de loterias à segurança pública. Com a nova distribuição proposta, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) perderá cerca de R$ 900 milhões, segundo a Agência Câmara

Assessor de Segurança Nacional de Trump anuncia reunião com Bolsonaro. Este será o primeiro encontro oficial entre o governo dos EUA e Bolsonaro e ocorrerá na véspera da cúpula de líderes do G20 em Buenos Aires

PT estuda ação nos EUA contra o WhatsApp por envio de mensagens falsas. O Facebook, que controla o WhatsApp, recusou-se a dar os dados de quem repassou mensagens alegando questões de privacidade dos clientes

Marcela Temer apresenta Palácio da Alvorada a Michelle Bolsonaro. Encontro foi para que Marcela apresentasse a Michelle todas as instalações da residência oficial da Presidência, local em que o casal Bolsonaro deverá morar

Instituto Ayrton Senna nega que Mozart Ramos foi convidado para o MEC. Mozart Neves Ramos é cotado para assumir o Ministério da Educação, mas não foi anunciado oficialmente pelo presidente

Comandantes das Forças Armadas do governo Bolsonaro são anunciados. A Marinha será comandada por Ilques Barbosa Júnior, o Exército por Edson Leal Pujol e a Força Aérea por Antonio Carlos Moretti Bermudez

Senadora dos EUA acusada de racismo se desculpa por piada com linchamentos. “Se você me convidasse para um enforcamento público, estaria na primeira fila”, disse Cindy Hyde-Smith a um fazendeiro na cidade de Tupelo durante ato

Retórica de Bolsonaro às vezes não concorda com realidade, diz Mourão. Frase é parte de texto do jornal britânico Financial Times; ele se referia a declarações do presidente eleito de que a China estaria comprando o Brasil

STJ decide não reduzir foro de desembargadores e juízes de TRF, TRT e TRE. Corte manteve a prerrogativa de foro no caso dessas autoridades perante o próprio STJ, independentemente de o crime ter relação com o cargo ou não

Enquanto você desligou…

Estes são os celulares mais procurados na semana da Black Friday 2018. Samsung, Motorola e Asus lideram pesquisas sobre smartphones em comparador de preços

Petrobras reduz o preço da gasolina para o menor valor desde março. Estatal reduzirá o preço médio da gasolina em 3,34% nas refinarias a partir de quinta-feira, para R$ 1,5556 por litro

Black Friday 2018: Como encontrar os melhores descontos nas lojas online. Veja apps, sites e dicas para comprar os produtos que você deseja pagando o menor preço

Ibovespa recua 0,72% pressionado por Vale e Petrobras. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu a 87.156,67 pontos

“Esse não é o plano”, diz Zuckerberg sobre deixar comando do Facebook. CEO e cofundador da rede social comenta algumas polêmicas envolvendo a empresa

Falha técnica faz Amazon divulgar dados de clientes antes da Black Friday. Vários clientes compartilharam em redes sociais e-mails que receberam com a mensagem: “Nosso site revelou sem querer seu e-mail devido a um erro técnico”

Agenda

Nesta quinta-feira, o destaque fica para a Zona do Euro, onde serão publicadas as atas da reunião de política monetária pelo Banco Central Europeu (BCE), dados de confiança do consumidor em novembro e o discurso de Mersch do BCE. Também irá ocorrer a reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo nos Estados Unidos.