São Paulo – A terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vai vigorar no período de maio a agosto, trouxe de volta as ações da Marfrig, que tinham saído nas duas prévias anteriores, e confirmou o ingresso de outras três empresas, de acordo com informações divulgadas pela Agência Bovespa.

Foram confirmadas o ingresso da B2W, da CVC Brasil e da Gol.

A nova carteira passa a vigorar na próxima segunda-feira.