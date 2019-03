Marfrig sobe na Bolsa após aumentar operações nos EUA

São Paulo – As ações da Marfrig registravam alta de 3,55% na manhã desta terça-feira. Por volta das 10h40, os papéis eram negociados na casa dos R$ 5,80.

Ontem, a companhia anunciou que fechou acordo com parceiros para aumento conjunto de participação na norte-americana Iowa Premium. Segundo o comunicado, também participaram do acordo Jefferies Financial, Premium Beef, TMK, e NBPCo.

Em conjunto, os sócios posteriormente vão realizar a integralização de capital na National Beef. O controle da Iowa Premium foi comprado da Sysco Holdings pelo valor total de 150 milhões de dólares.

A participação proporcional da NBM, unidade da Marfrig na transação, é de 76,5 milhões de dólares. O saldo remanescente será pago proporcionalmente pelos demais sócios.Foi firmado ainda um contrato de fornecimento de longo prazo para Sysco, por cinco anos.

Com um faturamento de 644 milhões de dólares em 2018, Iowa Premium é uma empresa sediada na cidade de Tama, Iowa, com capacidade de abate de 1.100 cabeças/dia.

A Marfrig disse ainda que a transação está sujeita à condições usuais de mercado, incluindo aprovações concorrenciais nos Estados Unidos, e que espera que seja concluída no segundo trimestre de 2019.