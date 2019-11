Marfrig sobe mais de 5% após aumentar fatia na National Beef

São Paulo – As ações da Marfrig chegaram a subir mais de 5% nesta segunda-feira (18), após três quedas seguidas, tendo no radar anúncio da companhia de que fechou acordo para aumentar a participação no capital social na norte-americana National Beef de 51% para 81,73%, por 860 milhões de dólares.

O acordo, anunciado na noite de domingo (17), foi fechado por intermédio da NBM US Holdings, subsidiária integral da Marfrig.

Às 12h05, os papéis da companhia de carnes subiam 5,36%, e eram negociados a 11 reais. No momento, a ação tinha a maior alta do Ibovespa. Na máxima até momento, as ações foram negociadas a 11,03 reais.

A valorização ocorre após três sessões consecutivas de perdas – período em que acumulou declínio de 7,12%. No ano, contudo, a ação acumulava alta de 71,71% até o pregão de quinta-feira (14).

Analistas do BTG Pactual afirmaram gostar do acordo e que estavam aproveitando a oportunidade para elevar o preço-alvo dos papéis para 12 reais, conforme relatório a clientes.

“Apesar de continuarmos assumindo que as margens de longo prazo da NationalBeef eventualmente convergirão para médias históricas, o preço atraente pago com base em margens no pico de 2018-2020 deve tornar a valuation da Marfrig mais atraente no curto prazo”, destacaram Thiago Duarte e Henrique Brustolin.

A equipe da XP Investimentos também destacou em nota a clientes ver o aumento da participação da empresa no mercado americano, que deve continuar gerando fortes resultados adiante, como positiva, enquanto diminui a necessidade de pagamento de dividendos à National Beef.