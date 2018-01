Marfrig recebe US$ 277,1 mi em ofertas para recompra de títulos

São Paulo – A Marfrig recebeu 277,095 milhões de dólares em ofertas no programa de recompra de títulos com vencimento em 2018 e 2019, cujos montantes em mercado somam cerca de 876 milhões de dólares, informou a empresa nesta quinta-feira.

Foram aceitas propostas para aquisição de 125,204 milhões de dólares das notas sênior 2018, ou aproximadamente 58 por cento do total em mercado, por 102 por cento do valor de face; e 151,891 milhões de dólares das notas sênior 2019, representando cerca de 23 por cento do total remanescente, por 103 por cento do valor de face.

“Estes valores excluem montante agregado de principal de 2,05 milhões de dólares ainda sujeiForam aceitas propostas para aquisição de 125,204 milhões de dólares das notas sênior 2018to a entrega de documentação remanescente por parte de detentor de notas sênior”, disse a Marfrig.

A operação de recompra dos títulos foi realizada paralelamente a emissão de 1 bilhão de dólares em títulos de 7 anos, realizada na semana passada.