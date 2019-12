Marfrig precifica em R$10 emissão de ações em oferta

São Paulo — A Marfrig informou na noite de terça-feira que precificou em 10 reais sua oferta pública de ações primária e secundária, o que elevará seu capital em cerca de 900 milhões de reais.

A operação conta na oferta secundária com venda de ações em poder do BNDESPar – braço de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos da oferta primária serão usados para pré-pagamento de dívidas.

A operação havia sido anunciada em 9 de dezembro e foi coordenada por Santander Brasil, JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.

As ações da companhia encerraram na terça-feira cotadas a 10,70 reais.