Marfrig e JBS sobem forte com abertura do mercado americano

São Paulo – As ações dos frigoríficos Marfrig e JBS estão em forte alta na tarde desta terça-feira. O mercado reage a declaração da ministra da Agricultura Kátia Abreu de que as exportações de carne bovina não processada do Brasil para os Estados Unidos devem começar a ocorrer em agosto.

Segundo ela, o anúncio do comércio inédito de carne bovina “in natura” do Brasil para os EUA deverá ser feito durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Washington no fim deste mês.

Na máxima do dia, as ações da Marfrig (MRFG3) chegaram a subir 7,5% e as da JBS (JBSS3), 4,4%.

A ministra falou ainda da abertura do mercado japonês para carne bovina processada e in natura do Brasil que, segundo ela, pode ocorrer ainda este ano.

Kátia Abreu falou também sobre o processo de abertura da Rússia para o produto brasileiro, que estaria em estágio “avançado”. Trata-se de um sistema de lista de frigoríficos brasileiros pré-autorizados a exportar para o país.

De acordo com a ministra, a assinatura da lista, que inclui abatedouros de bovinos, suínos e aves, deverá ocorrer durante a visita de uma comitiva brasileira à Rússia em julho.