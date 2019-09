Marfrig e BRF têm forte alta após China liberar exportação de carnes

Os papéis das processadoras de alimentos BRF e Marfrig engataram forte valorização na manhã desta segunda-feira (9), após a notícia de que o Ministério da Agricultura do Brasil foi autorizado a liberar 25 novos estabelecimentos do país para exportações de carnes ao mercado chinês.

As unidades autorizadas a exportar para a China incluem 17 de carne bovina, 6 de carne de frango, uma de carne de porco e uma de carne de asininos, acrescentou a pasta, sem detalhar.

Com plantas entre as habilitadas, Marfrig chegou a operar em alta de 7,23%, com as ações negociadas a 9,19 reais, por volta do meio dia. No mesmo horário, a BRF avançava 2,57%, acima de 38 reais por papel. Fora do Ibovespa, o frigorífico paulista Minerva valorizava 4,6%. Enquanto isso, JBS caía 0,3%.

As ações dos frigoríficos brasileiros já vinham sendo beneficiadas diante da perspectiva de maior demanda pela China. No ano, BRF acumula alta de 75% e Marfrig, de 69%.

Recentemente, os dois frigoríficos desistiram de uma eventual fusão, anunciada em maio. Se tivesse sido levada adiante, o resultado seria uma empresa de cerca de 35 bilhões de reais em valor de mercado.

Até então, 64 unidades estavam habilitadas a exportar para a China, sendo 9 da BRF (entre aves e suínos); 21 da JBS (bovinos, suínos e aves); 3 da Marfrig (bovinos e outros tipos) e 1 unidade de bovinos do Minerva, segundo o governo.

As empresas já podem exportar imediatamente. Com a decisão do órgão de sanidade chinês, o número de plantas habilitadas passa para 89.

Maior demanda por carne brasileira

Após o surto de gripe suína africana na China, a indústria passa a contabilizar os efeitos de uma maior demanda do gigante asiático por produtos brasileiros. O país lida com problema de oferta ao ver suas criações atingidas pela doença, que tem atingido diversas regiões produtoras da China, maior consumidor mundial do produto.

A representatividade da China no setor de proteína animal brasileiro passou de 8% do total dos embarques, em 2005, para 26% neste ano, atingindo 46% em segmentos como suínos.