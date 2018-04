Marfrig dispara 15% na Bolsa após comprar empresa americana

São Paulo – As ações da Marfrig abriram o pregão em alta de 15% na manhã desta segunda-feira. Os papéis eram negociados na casa dos 7 reais.

A companhia anunciou a aquisição de 51% da National Beef Packing Company por 969 milhões de dólares. O preço de aquisição será financiado pelo Rabobank e pago à vista no fechamento.

A National Beef Packing Company é a quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos e possui capacidade de abate de 12 mil cabeças de gado por dia.

A empresa está sediada em Kansas City, estado de Missouri, e tem 2 unidades localizadas em Dodge City e Liberal, ambas no estado do Kansas.

Além das unidades localizadas em Dodge City e Liberal, a National Beef tem três plantas de processamento e distribuição e uma planta de curtume nos EUA. National Beef também tem escritórios comerciais no exterior, localizados no Japão, Coréia do Sul e Hong Kong.

Sobre o acordo

Segundo o fato relevante, o acordo prevê a aquisição de 5.448,40 ações, sendo 5.104,00 de propriedade da Leucadia e representativas de 48% do capital votante e total da National Beef, e 344,40 de propriedade de acionistas minoritários e representativas de 3% do capital votante. Um acordo de acionistas foi firmado e passará a ser válido a partir da data do fechamento da operação.

A Leucadia permanecerá como acionista relevante, com 31% de participação e, assim como os demais minoritários, estará sujeita a um período de lockup de 5 anos.