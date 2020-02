Maré positiva nas bolsas; prejuízos na Uber? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Maré positiva? China corta tarifas e impulsiona bolsas pelo mundo

Fim do processo de impeachment de Donald Trump e nova redução de juros no Brasil se somam à serie de notícias positivas

Alemanha, Colômbia, Londres: os números e desafios da Uber

Empresa de transporte compartilhado vem tentando reduzir seus prejuízos, mas foi banida em três países desde novembro

_______________

Escolas com aula atrasada são última consequência do “Rio sem água”

Depois da geosmina, o detergente: problemas com abastecimento de água afetam cariocas desde o início do ano

Renner apresenta resultados, com lucro que deve voltar a subir

Empresa deve apresentar alta de dois dígitos no lucro em meio a resultados do quarto trimestre a serem divulgados nesta quinta-feira

Senado argentino aprova lei que permite governo reestruturar dívida

Presidente Alberto Fernández busca concluir negociação com credores antes de 31 de março, quando deverá enfrentar pesados vencimentos.

“O prefixado chegou ao fim, não tem o que ganhar”, diz ex-diretor do BC

Para o economista Alexandre Schwartsman, BC pode fazer mais um corte de 0,25%

Política e Mundo

Confinaria ambientalistas na Amazônia, já que gostam tanto, diz Bolsonaro

O presidente afirmou que já espera pressão do grupo por causa de projeto enviado ao Congresso para liberar exploração em terras indígenas

Senado aprova proposta de quarentena sanitária contra coronavírus

O projeto, que estabelece normas para o isolamento de pessoas, segue agora para ser sancionado pelo presidente

Mortos por novo coronavírus somam 560

Mais de 27.000 casos foram confirmados na China, entre eles um bebê de um dia de vida

Enquanto você desligou

Bancos reduzem taxas de juros após novo corte da Selic

Banco do Brasil reduziu também os juros do financiamento imobiliário de 7,20% ao ano para 6,99% ao ano

Itaú Asset corta para 2,3% previsão de crescimento do Brasil em 2020

A instituição também reduziu a estimativa de inflação e baixou a projeção da taxa Selic em 2021

Nike fecha cerca de metade das lojas na China, por causa de coronavírus

A companhia emprega 152.800 funcionários na China e 21% de seu material esportivo é produzido na nação asiática

Senado dos Estados Unidos absolve Donald Trump em processo de impeachment

Absolvição de Trump das acusações que motivaram processo impeachment era esperada, já que o Senado dos Estados Unidos é controlado pelos republicanos

Copom reduz juros para 4,25%, mas indica que ciclo de cortes acabou

A decisão já era esperada pelo mercado e representa o fim do ciclo de afrouxamento monetário iniciado em julho do ano passado

Uber recebe permissão para retomar teste com carro autônomo na Califórnia

A decisão do Departamento de Veículos do estado ocorre quase dois anos depois que um dos carros da empresa matou um pedestre no Arizona

Agenda

A agenda econômica desta quinta-feira será movimentada na Europa. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, faz um discurso, o que pode indicar decisões sobre a política monetária da Zona do Euro. Além disso, o BCE publica seu relatório mensal e serão divulgadas projeções econômicas para União Europeia.

Nos Estados Unidos, serão divulgados os pedidos iniciais por seguro-desemprego da última semana, que indica o ritmo do mercado de trabalho. Também teremos os discursos de Kaplan e Quarles, membros do FOMC (que é equivalente ao Copom brasileiro).