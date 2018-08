O “poste” de Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PT define Haddad como vice de Lula. O PT foi o último a indicar o nome que compõe chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Cumprir teto de gasto pode paralisar governo no próximo ano. Cumprimento de regra que impõe teto para despesas federais vai exigir uma queda dos gastos discricionários abaixo do mínimo, diz jornal Valor Econômico.

CEO da PepsiCo deixa o cargo após 12 anos. A indiana Indra Nooyi foi a primeira mulher a comandar a companhia; em seu lugar ficará Ramon Laguarta que tem 22 anos de casa.

Política e mundo

Sem Lula, Alckmin aparece pela 1ª vez à frente em SP, mostra Ibope. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de julho e 1º de agosto e é a primeira do instituto após o acerto do Centrão com Alckmin.

Lava Jato denuncia empresas e agentes públicos por cartel em São Paulo. Ajuste de preços entre empresas e o poder público eliminou concorrência nas obras do trecho sul do Rodoanel e em sete obras do Sistema Viário Metropolitano.

Motoristas protestam contra registro para obter gasolina na Venezuela. O governo começava a realizar censo de automóveis, como parte de um plano que contempla a revisão do preço da gasolina mais barata do mundo.

Argentina investiga US$ 65 mi em investimentos nos EUA por corrupção. Secretário do ex-presidente Néstor Kirchner é suspeito de envolvimento com supostas propinas em troca de atribuições de obras públicas.

Enquanto você desligou…

BC autoriza 1º sistema de registro de duplicatas e espera queda dos juros. Para a autoridade monetária, uso das duplicatas como garantia ao crédito permite “aumento no volume de concessão e redução de taxas”.

Banco Central da Venezuela inicia distribuição de novas notas. Notas que entrarão em circulação no dia 20 de agosto e que eliminarão cinco zeros no bolívar devido à hiperinflação, informou a instituição.

Executivos da Raízen presos após operação Margem Controlada são soltos. Funcionários haviam sido presos na terça, 31, por suspeita de envolvimento em esquema de controle indevido de preços de combustíveis em postos de Curitiba.

Acionista majoritário da Gafisa pede assembleia para destituir conselho. GWI, que tem participação de 25,71 por cento na companhia, pediu convocação de assembleia para eleição de novos membros para o conselho de administração.

Reguladores dos EUA encerram investigação sobre Exxon Mobil. Maneira como empresa contabilizou preços do petróleo e do gás e riscos que mudanças climáticas representam para seus negócios eram tema da investigação.