Mandetta no governo; Câmara vota projetos esquecidos? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (7) para começar o dia bem informado:

Mandetta fica. Mas o combate ao coronavírus volta ao normal?

A equipe econômica realiza uma coletiva no Planalto pela manhã que deve trazer mais detalhes sobre o pagamento da renda emergencial de 600 reais

Câmara pode votar MP Verde Amarela e Plano Mansueto

Pautas, aceleradas pelo coronavírus, visam facilitar a contratação de jovens e aliviar a situação de estados e municípios endividados

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Saiba quem precisa fazer o cadastro para receber o auxílio de 600 reais

Não são todos os trabalhadores informais que precisam se cadastrar no app da Caixa para receber o dinheiro

Entre estímulos e Mandetta: a alta nas bolsas continua?

O índice americano S&P 500 avançou 7% nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa, puxado pelos índices globais, subiu 6,5%

Embraer deve cortar salários e jornadas devido ao coronavírus

Programa do governo permitirá aos trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receber do governo um benefício emergencial

Política e mundo

Saúde propõe afrouxar isolamento em algumas regiões a partir do dia 13

Em locais com mais de 50% dos leitos disponíveis, o distanciamento amplo deverá ser substituído pelo isolamento seletivo, com foco nos grupos de risco

Mandetta fica e diz que Ministério da Saúde procura ser a voz da ciência

O ministro reforçou que o momento é distanciamento social e que não tem a “pretensão de ser a voz da verdade”

Brasil deve ter recuo de 0,7% no PIB em 2020, com risco de baixa, diz S&P

A agência de classificação de riscos é mais um instituição a traçar estimativas de prejuízo na economia brasileira como influência do novo coronavírus

Acordo de redução de salário só será válido após manifestação de sindicato

A decisão é do ministro do STF Ricardo Lewandowski sobre a MP do governo que permite que as empresas reduzem a jornada e o salário dos funcionários

PIB da China deve ter a primeira queda em 40 anos, diz estudo

Os impactos sobre os resultados da economia chinesa no primeiro trimestre de 2020 são reflexos da crise do coronavírus no mundo todo

Demanda por frete rodoviário cai 25% na primeira semana de abril

Estudo encaminhado à EXAME com exclusividade mostra que os setores mais atingidos são de produtos manufaturados e construção civil

Nesta terça-feira (7), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

7 de abril, terça-feira, 12h00

Zeina Latif, economista

Cenário macro e respostas à crise econômica

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

7 de abril, terça-feira, 15h00

Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual e head do boostLAB, e Pedro Waengertner, CEO da Ace Startups

O que as startups devem fazer para enfrentar a crise e sair mais fortes?

Com André Portilho, head da exame.academy

7 de abril, terça-feira, 18h30



Thomas Friedman, colunista de assuntos internacionais do New York Times

Com André Esteves, sócio-proprietário do banco BTG Pactual

Nota: essa conversa será em inglês

8 de abril, quarta-feira, 12h00

Gabriel Liguori, fundador da TissueLabs e pesquisador do InCor/USP, e Ana Paula Pellegrino, coordenadora do SimulaCovid

Os brasileiros em busca de soluções para a pandemia

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

8 de abril, quarta-feira, 15h00

Sofia Esteves recebe Luis Giolo, da Egon Zehnder, e José Augusto Figueiredo, da Lee Hecht Harrison

Conversa sobre a carreira no momento de crise

Com André Portilho, head da Exame Academy

“Você precisa sonhar antes de seus sonhos se tornarem realidade.” — A. P. J. Abdul Kalam