Mais uma tacada correta de George Soros

São Paulo – O bilionário americano George Soros parece ter tomado mais uma decisão correta em relação aos seus investimentos. No último trimestre, o investidor se desfez de todas as ações do Facebook, reduziu a participação na Netflix e no Goldman Sachs.

Os papéis destas companhias estão com um péssimo desempenho neste último trimestre. Para ter uma ideia, o Facebook caiu até agora 20%, enquanto o Goldman Sachs acumula baixa de 15% no quarto trimestre deste ano. A Netflix, gigante do setor de streaming, já caiu quase 30% desde final de setembro.

A estimativa é que se Soros não tivesse vendido as ações destas três companhias, ele teria um prejuízo de 17,7 milhões de dólares.

A mudança na carteira da Soros Fund Management está disponível para consulta por meio de documento enviado à Securities and Exchange Commission (CVM americana) na última semana.