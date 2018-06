US$ 38 bi para frear o câmbio e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

US$ 38 bi para frear o câmbio. Segundo jornal Valor Econômico, grau de incerteza na taxa câmbio pode ser medido pelo volume de swaps recordes investidos pelo Banco Central até o fim desta semana.

Leilão do pré-sal será refeito. A pré-sal do petróleo vai repetir na B3 o leilão referente os campos de Mero, Lula e Sapinhoá, realizado em 30 de maio e que ainda não recebeu propostas.

Câmara pode aumentar de 20 para 40 pontos da CNH. Nova exigência dos caminhoneiros tramita na Câmara e pode ser atendida.

Pela primeira vez, maioria não tem interesse na Copa. Segundo pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta manhã, 53% dos brasileiros afirmaram não ter nenhum interesse no Mundial.

SUS da segurança prevê R$ 800 mi. De acordo com matéria do jornal Estado de São Paulo, Temer cria sistema de segurança e usará verba da loteria para combater o crime.

Donald Trump e Kim Jong Yun se comprometem com histórico acordo. Mas, o que acontece agora? O presidente americano ofereceu garantias de segurança ao regime de Pyongyang enquanto o líder da Coreia do Norte prometeu desnuclearizar. Mas ainda há dúvidas de como será esse processo.

Política e mundo

TST dá aumento abaixo da inflação para funcionários de estatais. CBTU e Valec terão reajuste de 3,98%, e Embrapa e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de 3,97%.

Governo federal vai usar loterias para financiar segurança. Antes destinados ao esporte, recursos serão agora repassados ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional.

É que nem água e óleo, diz marqueteiro de Alckmin sobre PSDB e Rede. A possibilidade de uma aliança com Marina Silva tem sido aventada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas rechaçada pela pré-candidata da Rede.

Fachin quer ouvir PGR antes de julgar pedido para suspender prisão de Lula. Defesa do ex-presidente pede que STF e STJ suspendam efeitos da condenação no caso do triplex até que julguem no mérito recursos extraordinário e especial.

Jungmann diz que Temer é “vítima de muitas injustiças”. Ministro criticou o que chamou de “vazamentos” marcando “um assassinato civil e político do presidente.

Enquanto você desligou…

Marfrig: Oferta por Keystone deve ser entregue até fim do mês, diz fonte. COFCO, China Investment, conhecida como CIC, e Fosun estão competindo com Cargill e Tyson Foods pela participação de controle na empresa.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgada a percepção econômica do ZEW na zona do euro. Nos Estados Unidos, os destaques são o IPC-núcleo de maio, os estoques de petróleo bruto semanal API e o relatório de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial. Na China, saem os números de novos empréstimos.