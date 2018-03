Mais etanol na gasolina e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Decreto pode elevar para até 40% percentual de etanol na gasolina. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a equipe econômica resiste ao índice, pois estima perda de R$ 4 bi em arrecadação por ano.

Firma de Alckmin usa prédio de cunhado suspeito de caixa 2. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, as empresas do governador e sua família têm ou tiveram como sede edifício de citado em delação da Odebrecht.

Trabalhadores dos Correios entram em greve nesta segunda-feira. A paralisação é motivada por mudanças no plano de saúde dos funcionários que envolvem retirada de cobertura e cobrança de mensalidades.

Famílias brasileiras retomam hábitos de consumo da fase pré-crise econômica. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, depois de cortarem ou substituírem produtos mais caros por outros mais baratos, consumidores voltam a incrementar lista de compras.

Oferta de criptomoeda entra na mira da CVM. Em movimento que esbarra na falta de regulação, empresas criam moedas para financiar projetos, diz reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Eleição é o maior risco para o cenário econômico. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que o pior da economia já passou, mas a corrida eleitoral em outubro pode reverter os crescimentos.

Pregão da Bolsa muda de horário a partir de hoje. Com o fim do horário de verão no Brasil e o início nos Estados Unidos, negociações terminarão mais cedo.

Política e mundo

Temer pressiona partidos a apoiar “candidato do legado”. O presidente tem chamado líderes e presidentes de partidos para deixar claro que quem quiser ficar com cargos terá que apoiar o candidato do governo.

Prisão em 2ª instância fica fora da pauta do STF em abril. Cármen Lúcia já havia deixado duas ações que questionam a prisão após condenação em segunda instância de fora da pauta em março.

Justiça decide soltar Pedro Faria, ex-presidente da BRF. Faria estava preso desde a última segunda-feira, após a operação Trapaça. O executivo teria encoberto fraudes em amostras laboratoriais que identificavam a bactéria salmonella em amostras de frango.

Só 7 estados podem obter financiamento do BNDES para segurança. Outros 14 terão de buscar aval do Tesouro Nacional para acessar os recursos, disse nesta sexta-feira o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Juros subirão mais rápido que esperado, sugere dirigente do Fed. No final de fevereiro, o novo presidente do Fed, Jerome Powell, abriu as portas para quatro altas nos juros de referência ao longo de 2018.

Enquanto você desligou…

Conselho da Eletrobras aprova acordo de R$1,5 bi com Eletropaulo. Os pagamentos serão atualizados por CDI mais 1% contados a partir de 1º de fevereiro.

Rômulo Dias, ex-presidente da Cielo, vai presidir grupo UOL. Dias deixou a presidência da Cielo em 2016 para ser diretor executivo no Bradesco, sócio da empresa de meios de pagamento.

Correios suspendem taxa extra para encomendas destinadas ao Rio. Desde o dia 6 de março, os Correios começaram a cobrar uma taxa extra de R$ 3 para encomendas com destino ao Rio de Janeiro.