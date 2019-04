Maioria das brasileiras sobe nas bolsas em Nova York

São Paulo – A maioria das brasileiras listadas fora do Brasil acumula valorização nas bolsas em Nova York. O melhor desempenho é da CSN. As ADRs (American Depositary Receipt) da siderúrgica acumulam alta de 82% este ano.

No Brasil, as ações da CSN também acumulam alta de mais de 70%. É o melhor desempenho entre as empresas do Ibovespa. De olho no preço do minério de ferro e na baixa alavancagem da companhia frente aos concorrentes, os analistas têm recomendado a compra dos papéis.

Outro destaque entre as empresas listadas nos Estados Unidos é a Netshoes. De janeiro a abril, as ações acumulam alta de 46% na Nyse. A varejistas está sendo disputada pela B2W, dona da Americanas.com e do Submarino, e pelo Magazine Luiza. Os dois já confirmaram que têm interesse em comprar a Netshoes.

Entre as brasileiras com pior desempenho estão as ações da GOL. As ADrs da companhia aérea acumulam queda de mais de 14%. No começo deste mês, a GOL ofertou pelo menos 70 milhões de dólares em ativos da Avianca Brasil, em um acordo aprovado por credores da companhia.

Veja o desempenho das brasileiras abaixo. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.