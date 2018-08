Maioria das brasileiras afunda na bolsa de Nova York

São Paulo – Entre as 30 empresas brasileiras na bolsa de Nova York, apenas quatro acumulam valorização este ano. A Fibria é que tem melhor desempenho, as ADRs (American Depositary Receipt) da companhia já subiram 34,62%.

O segundo melhor desempenho entre as brasileiras na NYSE é da Braskem, com alta de 11,58%. Em seguida aparecem Vale e Gerdau, com alta acumulada de 10,04% e 2,27%, respectivamente.

No sentido oposto, o pior resultado entre as brasileiras é da Netshoes, com queda de mais de 72%. O IPO da companhia na NYSE ocorreu em abril do ano passado e a empresa levantou 238,9 milhões de dólares.

Confira o ranking completo abaixo. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.