Maior fundo de investimentos do mundo não se importa com a Tesla

(Bloomberg) — Há várias opiniões sobre se a Tesla deve (ou até se pode) fechar seu capital, mas o fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, não está entrando nessa discussão.

“Não temos uma opinião a respeito”, disse Trond Grande, vice-CEO do fundo, em entrevista nesta terça-feira. E acrescentou: “Queremos investir em empresas que ganham dinheiro”.

O tuíte do CEO da Tesla, Elon Musk, de que ele pretendia tirar a fabricante de carros elétricos da bolsa, foi seguido por perguntas dos investidores sobre sua capacidade de financiar uma transação desse tipo. O anúncio surpresa de Musk — ele disse que ninguém revisou antes de ele postar — foi o último incidente em um padrão de comunicação não ortodoxo do CEO e presidente, que abalou as ações da empresa e levantou dúvidas sobre sua capacidade de dirigir a companhia.

Esse assunto agravou outros problemas da fabricante de carros, que está gastando dinheiro enquanto luta para entregar novos modelos feitos em suas instalações e tem filas enormes nas oficinas em um de seus maiores mercados — a Noruega.

O fundo desse país, de US$ 1 trilhão, era dono de 0,48 por cento da Tesla no fim de 2017, de acordo com as participações publicadas uma vez por ano no seu website.

Consultado sobre se o fundo, que tem um horizonte muito maior do que a maioria dos investidores, considera essa posição como mais desafiadora do que as outras ou se poderia ser uma oportunidade, devido à capacidade de enfrentar grandes oscilações, Grande disse que não era nem uma coisa nem outra.

“Já dissemos várias vezes o que consideramos boa governança corporativa, em termos de distribuição de papéis entre o CEO e o presidente, a possibilidade de votar nas assembleias gerais, esse tipo de coisa”, disse ele. “Algumas empresas estão em fase inicial de crescimento e não amadureceram tanto em todas essas questões.”

O fundo também poderia não participar de uma transação para fechar o capital da Tesla, já que não pode investir em private equity. Mas poderia manter o investimento após essa transação durante algum tempo.