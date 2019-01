Maior feira de tecnologia do mundo une rivais e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 7, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Parceria inusitada une Samsung e Apple

EXAME participa do evento de tecnologia multissetorial mais importante dos EUA

Em dia de posse no BNDES, Bolsonaro diz que governo levanta “caixas-pretas” deste e de outros órgãos



Nesta segunda-feira, o presidente participa da cerimônia de posse do novo presidente do banco de fomento, o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy.

Paulistano pagará mais caro pela tarifa do ônibus a partir de hoje



A prefeitura informa que o aumento foi aplicado porque durante dois anos, em 2016 e 2017, a tarifa não sofreu qualquer reajuste.

Ceará transfere 20 chefes de facções para presídios federais

A identidade dos detentos não foi divulgada, mas as lideranças das facções estão vinculadas a grupos como o Comando Vermelho.

Os carros mais vendidos e outros números do setor automotivo em 2018

O Onix, da GM, segue sendo o carro mais vendido. Foram 210 mil unidades emplacadas em 2018, o dobro do segundo colocado.

“Green Book”, “Bohemian Rhapsody” e “Roma” brilham nos Globos de Ouro

“Bohemian Rhapsody” surpreendeu com a estatueta de melhor filme de drama, enquanto Rami Malek conseguiu o Globo de Ouro como melhor ator.

Marcha de mulheres em Paris tenta imprimir imagem pacífica a movimento

O ato ocorre um dia depois de manifestações registrarem, mais uma vez, atos de violência.

Política e mundo

A primeira semana de Bolsonaro no poder no Brasil

Análise dos primeiros dias de governo do presidente determinado a romper com décadas de políticas de centro-esquerda.

103 são presos por ataques violentos no CE

Mais de 90 ataques em 20 municípios cearenses foram contabilizados desde a última quarta-feira.

MEC tem agora secretarias para alfabetização e escolas militares

As novas secretarias e subsecretaria são voltadas principalmente para a educação básica.

Procuradora reafirma que João de Deus deve ser mantido preso

João de Deus é acusado pela prática de crimes de exploração sexual e estupro e está preso desde 16 de dezembro.

O que tendências sociais dizem sobre economia dos EUA em 2018

Após um ano que trouxe escassez de leite e aveia e abundância de canudos compostáveis nos EUA, 2019 tende a seguir a inovação para sustentar sua economia.

Visão de Jeremy Corbyn sobre Brexit é cínica e incoerente, diz Thereza May

May defende que “quando os deputados votarem a saída da UE, determinarão o rumo do país para o futuro”.

Trump diz que local de cúpula com Kim está sendo negociado

Trump disse ter recebido uma carta “formidável” de Kim e celebrou a “boa relação” estabelecida com o presidente norte-coreano.

Enquanto você desligou…

As ações que dobraram de preço em 2018 e as que caíram pela metade

Das 66 ações que compõem o principal indicador do mercado brasileiro, 45 terminaram o ano em alta.

Eduardo Leite: “Privatizar o Banrisul não é oportuno para o Estado”

Segundo ele, é necessário mudar as regras para aposentadoria e elevar a alíquota de contribuição dos servidores públicos.

Investigadores japoneses querem que Carlos Ghosn assine confissão

Na sexta-feira, os advogados de Ghosn fizeram um pedido especial para que seu cliente pudesse comparecer à corte.

Pré-sal: a máquina de fazer dinheiro da Petrobras

A Petrobrás nunca ganhou tanto dinheiro produzindo petróleo e gás como agora, com o pré-sal.

Agenda

No Brasil, o Banco Central divulga hoje mais uma versão do relatório Focus, que apresenta um resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado. No Estados Unidos, é divulgado o Índice de Atividade Não-Industrial do Institute of Supply Management (ISM) ou Serviços ISM, que controla a quantidade de atividade não-industrial do mês anterior.