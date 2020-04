Maior crise desde 1929?; o peso do vírus nos bancos e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Maior contração desde 1929? Vem aí o relatório do FMI

O relatório econômico do Fundo Monetário Internacional deve mostrar que 170 dos 189 países membros devem ter uma queda no PIB per capita em 2020

Balanços começam a mostrar peso da covid-19 nos bancos dos EUA

Como a expectativa é de uma temporada com receitas comprimidas, as empresas são incentivadas a fornecer projeções para os próximos trimestres

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

__________________

Com fim de “liquidação”, pessoa física reduz compra na B3

Saldo líquido de investimento dos primeiros 8 dias de abril é positivo, mas acumulado não chega a 700 milhões de reais, ante 17,6 bilhões de reais em março

Aliado de Bolsonaro, Skaf defende volta gradual da atividade no fim do mês

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) defende que quarentena seja flexibilizada em São Paulo a partir de 22 de abril

Caixa afirma que pagará auxílio emergencial a 9,4 milhões nesta semana

Segundo a Caixa, o auxílio emergencial de R$ 600 foi pago, até o momento, a mais de 2,5 milhões de brasileiros, que receberam juntos R$ 1,5 bilhão

Câmara pode votar contrato Verde e Amarelo, que flexibiliza trabalho

Projeto permite a redução de contribuições, foi acelerado em meio à pandemia de coronavírus e conta com o apoio de Rodrigo Maia

China: exportações e importações têm queda menor que esperada em março

Importações chinesas se retraíram 0,9% no mês; nos primeiros dois meses do ano, o declínio foi de 4,0%

Política e mundo

Em derrota para Guedes, Câmara aprova socorro de R$ 89,6 bi para estados

Texto prevê seguro contra perdas na arrecadação de ICMS, ponto criticado por ministro da Economia; governo deve vetar a proposta

Mandetta não comparece à entrevista coletiva no Planalto

Assessoria e auxiliares do ministro chegaram a garantir durante o evento que ele chegaria, o que não ocorreu

Em 11 dias, número de infectados por coronavírus salta de 1 para 2 milhões

Já são registradas quase 120 mil mortes pela covid-19 no mundo

Enquanto você desligou…

Dívida deve chegar a 100% do PIB em 2030, diz estudo do IFI, do Senado

Antes do coronavírus, a expectativa era que o endividamento ficasse estável até 2024, por volta dos 80%, e tivesse uma queda em 10 anos.

Mais de um milhão já tiveram contrato suspenso ou salário reduzido

Governo prevê que medida vai atingir mais de 24 milhões de empregados em meio à pandemia do novo coronavírus

Após fusão, Azul começa vender passagens de voos da TwoFlex

O início das vendas de bilhetes ocorre após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a operação

Agenda

Nesta terça-feira (14), na China, será divulgada a balança comercial de março, assim como os dados de importações e exportações no período.

Nos EUA, o US Department of Labor divulga os dados referentes aos preços dos bens importados e exportados, que servem como indicador da inflação por lá. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

