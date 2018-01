Maia versus Meirelles e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Disputa entre Meirelles e Maia preocupa o governo. Questões eleitorais colocam em xeque o futuro da agenda econômica e da votação dos projetos de interesse do Planalto.

IBGE divulga hoje a inflação em 2017, que deve ter nível inédito. Segundo o Boletim Focus, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve fechar o ano em 2,79%.

Supremo pode derrubar sigilo de quem repatriou recursos. Em documento entregue à Corte, o advogado Rafael Carneiro considerou inconstitucional a decisão de preservar os dados dos contribuintes que aderiram ao programa.

Temer oferece R$ 10 bi em obras em troca de aprovação da reforma. Recursos serão direcionados à finalização de obras em redutos eleitorais de quem votar a favor da reforma.

Arrecadação de impostos de dezembro deixa o governo eufórico. Segundo fontes, os números ficaram 4,5 por cento acima das estimativas de analistas do governo.

Política e mundo

Banco Mundial prevê alta de 2% no PIB do Brasil em 2018. Já a projeção para o PIB mundial subiu de 2,9% para 3,1%. Para 2019, ocorreu leve aumento de 2,9% para 3,0%. Para 2020, a previsão é de expansão de 2,9%.

Lula não deve ir a Porto Alegre para julgamento. Pedido do petista para ser ouvido no tribunal não foi acatado até agora.

No PSB, Aldo Rebelo se oferece para ser candidato à Presidência. Ação, entretanto, foi negada pelo partido, que aguarda a decisão de Joaquim Barbosa.

Temer sanciona Funrural com veto a desconto de 100% em multa e encargos. O Palácio do Planalto argumenta que o impacto das medidas sobre o Tesouro não está previsto no Orçamento e que elas vão contra o esforço fiscal feito pelo país.

Maggi compra por R$ 2,2 bi fazenda que era de Olacyr de Moraes. Empresa do ministro da Agricultura já era arrendatária da propriedade de 105.000 hectares.

Gasolina sobe em 21 estados e DF na 1ª semana de 2018. Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,76% na semana passada, de R$ 3,945 para R$ 3 975, em média.

Ex-ministro pivô de crise no governo Temer pode voltar à política. Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, foi selecionado por organização que mira interessados em se candidatar ao Legislativo.

AGU irá ao STF contra liminar que impediu posse de Cristiane Brasil. O pedido da AGU será analisado pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Alckmin deve anunciar em uma semana seu coordenador econômico. Segundo Alckmin, a questão central de sua proposta será a retomada do emprego e a distribuição da renda, mas com política fiscal dura.

Moody’s: estrutura de gasto público no Brasil complica ajuste fiscal. Os analistas calcularam um índice que leva em conta a rigidez do Orçamento e o Brasil ficou em último lugar na região, com cerca de 90% das despesas atreladas a leis.

Juiz bloqueia decisão de Trump de encerrar programa de imigração. Decisão garantiu proteção a cerca de 800 mil jovens imigrantes.

Kuczynski muda 9 ministros e apresenta “governo da reconciliação”. Após a posse dos novos ministros, Kuczynski prometeu um governo próximo das pessoas e de suas necessidades.

Grécia apresenta pacote de reformas demandado por credores. Se o projeto de lei for adotado, a Grécia eliminaria o último obstáculo para receber uma parcela do empréstimo de cerca de 5,5 bilhões de euros de seus parceiros europeus.

Enquanto você desligou…

BB e Correios renovarão acordo no Banco Postal por até 6 meses. Na prática, o BB continuará pagando as despesas com segurança de 1.827 agências dos Correios que prestam o serviço, valor estimado em R$ 8 mi mensais.

Cabify foca em consolidar operação depois de expansão no Brasil. Em 2018, a Cabify deverá crescer 5 vezes no Brasil, reduzindo o ritmo enquanto busca fortalecer a área de serviços corporativos, disse o presidente da empresa.

Diretor financeiro da Klabin renuncia. Segundo a empresa, Eduardo de Toledo renunciou para “buscar novos desafios”.

Boeing fecha 2017 com recorde de 763 aeronaves entregues. A empresa anunciou nesta terça-feira que o programa do 737 encerrou 2017 com um total de 529 aeronaves entregues, 74 delas do último modelo.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o IPCA de dezembro e anual.