Maia de volta ao jogo; coronavírus próximo do Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

“Todo mundo quer privatizar até sentar na cadeira”, diz Maia

Presidente da Câmara criticou ritmo das privatizações do governo; além disso, disse que está otimista com reforma tributária

Coronavírus supera Sars na China e se aproxima do Brasil

A expectativa dos epidemiologistas é que o pico de notificações de casos ocorra nos próximos dez dias

———

O que esperar da secretaria de Cultura com Regina Duarte

Pasta é dominada por discípulos de Olavo de Carvalho, que colocou o combate ao “marxismo cultural” como prioridade dos conservadores

Impostos, meio-ambiente e lucro: os desafios da Amazon

A empresa divulgará seu balanço fiscal de 2019 na espreita de um imposto digital europeu e pressionada a rever sua pegada climática

Sem dinheiro extra da União, Judiciário e MP descumpririam teto de gastos

União teve que desembolsar R$ 2,49 bilhões em 2019 para cobrir o estouro no orçamento do Poder Judiciário e do Ministério Público

Brexit: aprovação de europeus foi último passo para saída do Reino Unido

Acordo que regulamenta os termos do Brexit foi aprovado nesta quarta pelo Parlamento Europeu

Economia dos EUA deve ter crescido moderadamente no 4º tri

Prévia do Produto Interno Bruto do país em 2019 será divulgada nesta quinta-feira

Política e mundo

Com apelo de filhos de Bolsonaro, ex-secretário ganha cargo na Casa Civil

José Vicente Santini havia sido demitido pelo presidente por usar avião da FAB para ir à Índia

Salles e Weintraub fragilizam posição do governo Bolsonaro, diz Maia

Presidente da Câmara afirmou que os ministros Weintraub e Salles “radicalizaram demais” e “perderam a condição de interlocução”

Regina Duarte aceita convite de Bolsonaro para Secretaria da Cultura

Sobre o teor das conversas com o governo, Regina Duarte disse apenas que “o noivado foi excelente”

Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados, diz Ministério

Quatro casos foram descartados e não há nenhuma confirmação para doença, informou a pasta

OMS volta a avaliar nesta quinta se declara coronavírus emergência global

Novo coronavírus deixou mais de 130 mortos na China e há suspeitas de infecções em 15 países

Enquanto você desligou

Powell: coronavírus pode prejudicar economia da China e talvez até global

Presidente do Fed afirmou que o surto de coronavírus é uma “questão muito séria” e terá “impactos na economia da China” no curto prazo

“Cielo está passando por um momento difícil”, diz presidente do BB

O BB também estuda as formas de tornar a sua gestora, a BBDTVM, uma companhia global. Neste momento, está em curso a discussão de valores

Microsoft tem alta no lucro líquido a US$ 11,65 bi no 2º trimestre fiscal

A receita da Microsoft foi de US$ 36,906 bilhões, avanço anual de 14%

Facebook registra lucro líquido de US$ 7,35 bi no 4º trimestre

A receita do Facebook foi de US$ 21,08 bilhões, com crescimento anual de 25% e acima da previsão

Tesla tem lucro acima do esperado e espera produção forte em 2020

A receita da Tesla cresceu para 7,38 bilhões de dólares

Agenda

Nesta quinta-feira, teremos no Brasil a divulgação do índice IGP-M de janeiro, da FGV, que é um indicadores que medem a inflação do país. Nos Estados Unidos, será divulgado o resultado do PIB do 4º trimestre, assim como índice de preços e o números de pedidos de auxílio-desemprego.

Já na China teremos o índice dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura e o industrial em meio a crise do coronavírus e a taxa de desemprego na União Europeia.