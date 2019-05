Magazine Luiza x Centauro; PIB do Brasil pode cair e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB do Brasil pode cair pela primeira vez desde 2016; número sai amanhã

Só um terço dos analistas consultados pela Bloomberg prevê dado positivo e previsão de retomada para o resto do ano está atrelada à reforma da Previdência

Congressistas se unem em oposição à privatização da Petrobras

Na quinta, STF julgará se privatizações de estatais precisam de aprovação prévia do Congresso

E agora, Magalu? Centauro aumenta de novo oferta pela Netshoes

Escala de ofertas que começou em abril já elevou o preço da varejista de artigos esportivos em 75%, de 2 para 3,50 dólares por ação

Huawei pede a tribunal que considere lei dos EUA inconstitucional

Empresa é a maior fabricante mundial de equipamentos para redes; Casa Branca a acusa de ameaçar a segurança cibernética internacional

Flávio Bolsonaro tenta bloquear investigação na Justiça pela terceira vez

Senador apresenta pedido de habeas corpus contra decisão de quebrar seus sigilos bancário e fiscal, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Senado aprova texto-base da reforma administrativa

Senado ainda pode fazer emendas, como alterar o “lugar” do Coaf, mas deve confirmar estrutura da forma votada pela Câmara

Deputados decidem deixar MP do saneamento caducar

Mudanças previstas por MP, que serão tratadas por projeto de lei, são consideradas favoráveis a privatizações no setor

Juiz determina bloqueio de até R$ 128 milhões de Aécio

Valor é referente a vantagens indevidas que o tucano teria recebido das empresas J&F

A cinco meses das eleições, Macri enfrenta sexta greve geral

Mesmo sem Kirchner no páreo, o atual presidente argentino aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto à presidência

Enquanto você desligou

Sete meses após abrir 3º turno, Toyota demite 340 em Sorocaba

Anúncio de cortes ocorre num período em que empresa avalia aderir ao programa estadual IncentivAuto para ter direito a desconto de ICMS em novo investimento

Queiroz e a conta de R$ 133 mil em dinheiro: um dilema de compliance

Qual é, afinal, a responsabilidade de companhias no combate e na denúncia de episódios que podem estar ligado a corrupção e a lavagem de dinheiro?

Ex-mulher de Bezos promete doar metade da fortuna de US$ 37 bi

O casal anunciou o divórcio em janeiro. Como parte da divisão de bens, MacKenzie Bezos vai receber uma participação de 4% na Amazon

Agenda

Nesta quarta-feira (29), serão divulgados no Brasil o IGP-M referente a maio, os números dos empréstimos bancários referentes a abril e o fluxo cambial estrangeiro. Na Zona do Euro, serão acontecerão o discurso de Mersch do BCE e será publicado o ECB Financial Stability Review. Nos Estados Unidos, serão divulgados os relatórios de Juros de Hipotecas de 30 anos MBA, pedidos de de Hipotecas MBA, índice de Compras MBA, Índice do Mercado Hipotecário e os pedidos de Refinanciamento Hipotecário. Também nos EUA serão publicados o Índice de Manufatura Fed Richmond de maio, subíndice de Receita com Serviços Fed Dallas e os Estoques de Petróleo Bruto Semanal API.