Magazine Luiza recua após anúncio de oferta de ações

São Paulo — A ação do Magazine Luiza recuava mais de 1% nos primeiros negócios desta quinta-feira depois que a companhia anunciou no final da noite da véspera oferta de 90 milhões de ações com esforços restritos de colocação.

Os recursos da oferta serão usados em “investimentos em ativos de longo prazo, incluindo expansão da plataforma de marketplace, tecnologia…automação dos centros de distribuição, iniciativas em serviços digitais, expansão de novas categorias, abertura de novas lojas, transformação das lojas existentes em mini-centros de distribuição e aquisições estratégicas”, afirmou a companhia ao mercado.

Além disso, haverá “otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro”, acrescentou a empresa.

O preço por ação na oferta será fixado em 12 de novembro. Às 10h32, as ações do Magazine Luiza exibiam baixa de 1,32%, a 43,46 reais. O Ibovespa mostrava baixa de cerca de 1%.