Magazine Luiza dispara na Bolsa após lucro aumentar 259%

São Paulo – As ações do Magazine Luiza abriram o pregão em alta de 5,39% na manhã desta sexta-feira. Os papéis eram negociados na casa dos 85 reais.

A varejista divulgou, na noite de ontem, que teve lucro líquido de 165,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um crescimento de 259,5% na comparação com o mesmo período de 2016.

No ano de 2017, o lucro da varejista atingiu 389 milhões de reais, mais de quatro vezes o lucro de 2016, que foi de 86 milhões de reais.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Magazine Luiza cresceu 37,8% na comparação anual e chegou a 312,7 milhões de reais nos meses de outubro a dezembro de 2017.

No ano, as ações da companhia acumulam alta de 7,21%.

*Com agências