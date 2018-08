Magazine Luiza dispara até 7% com lucro animador

São Paulo – As ações do Magazine Luiza abriram o pregão em alta de mais de 5% na manhã desta terça-feira. Na máxima, os papéis chegaram a subir mais de 7%, sendo negociados acima dos 146 reais, cada um.

A varejista divulgou ontem, após o fechamento do mercado, que teve lucro líquido de 140,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, um crescimento de 94,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) registrado no período foi 312,4 milhões de reais, um aumento de 32,5% frente a abril e junho de 2017.

A receita líquida do Magazine Luiza no segundo trimestre de 2018 atingiu 3,696 bilhões de reais, expansão de 36,9% ante igual período de 2017.

Em relatório enviado aos clientes, a Guide Investimentos afirmou que os números surpreenderam novamente os investidores e destacou que a estratégia e a gestão do e-commerce ajudaram a empresa.

“Continuamos otimistas com a empresa, que continua a mostrar evoluções significativas (com ganho consistente de participação do mercado, crescimento acelerado no e-commerce, diluição significativa das despesas operacionais, além da redução do endividamento líquido e melhora no capital de giro). A empresa ainda deve crescer acima da média do setor de consumo no segundo semestre deste ano.”