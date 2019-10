Magalu vai crescer mais?; o futuro do Mercosul e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Tensão entre Fernández e Bolsonaro deve alterar normas do Mercosul

Visão protecionista de Fernández contrasta com visão liberal do governo brasileiro; para especialistas, no entanto, Argentina não será contra acordo com UE

“Brasil está 20 anos atrasado nas reformas”, diz ex-presidente do BC

Para economista, direção das reformas do governo Bolsonaro está correta, mas velocidade está aquém do que deveria

Bolsonaro não é “monarca presidencial”, diz Celso de Mello

Ministro do Supremo Tribunal Federal respondeu às críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez ao tribunal

45% dos IPOs têm retorno negativo no longo prazo, diz estudo

Pesquisa que replica a metodologia do economista americano Jay Ritter acompanhou 169 aberturas de capital ao longo de cinco anos

CPI de Brumadinho pedirá indiciamento de 22. Mas o Brasil aprenderá?

Parecer é apresentado no mesmo momento em que o país está às voltas com outra tragédia ambiental, que reforça o despreparo para responder a emergências

EUA dizem estar dispostos a trabalhar com Fernández

Em nota, Pompeo destacou que os Estados Unidos e a Argentina têm uma relação longa, marcada pelo respeito mútuo

Magalu divulga resultados: há espaço para crescer mais?

Apesar da valorização de mais de 80% no ano, analistas estão otimistas com o crescimento do marketplace e a expansão nacional do Magalu

Substituir o petróleo levará ao menos 20 anos, diz pesquisador de Stanford

Para Mark Zoback, especialista da prestigiada universidade da Califórnia, não é possível nem desejável o abandono rápido dos combustíveis fósseis

Política e mundo

Aliados de Bolsonaro desconhecem novo partido citado por presidente

Deputados do PSL ligados a Bolsonaro nunca ouviram falar sobre a nova sigla ou não sabem se há iniciativas para viabilizar a criação da legenda

Conta de Bolsonaro posta e apaga vídeo comparando STF, ONU e PSL a hienas

É a segunda vez em 11 dias que conta oficial do presidente, que está no Oriente Médio, faz e apaga postagem; da outra vez, Carlos admitiu ser responsável

STF retomará julgamento sobre prisão em 2ª instância dia 7 de novembro

Discussão foi suspensa na Suprema Corte na última semana com um placar provisório de 4 votos a favor da execução antecipada de pena

Toffoli sugere alterar lei para evitar prescrição enquanto houver recurso

A alguns dias da votação sobre a prisão em 2ª instância, presidente do STF propõe ao Congresso mudança que pode reduzir impacto do fim da pena antecipada

FMI espera que Fernández defina equipe para retomar diálogo com Argentina

Fernández critica o acordo firmado por Macri e deseja renegociar com o fundo prazos para o pagamento do empréstimo feito por seu antecessor



Piñera monta ministério mais jovem para acalmar protestos nas ruas

Piñera fez as mudanças dez dias depois do início dos protestos – que deixaram 20 mortos e cerca de mil feridos, a metade deles por armas de fogo

Cuba volta a ter comércio em dólar após 15 anos em busca de moeda forte

O dólar foi tirado de circulação na ilha em 2004, sendo substituído pelo peso conversível

Enquanto você desligou…

Maia vê dificuldade para reforma administrativa sem avanço na tributária

Maia ponderou ainda que haverá muita dificuldade de avançar nas mudanças administrativas se não se avançar paralelamente nas alterações tributárias

Governador de Goiás entrega reforma da Previdência estadual a deputados

Ronaldo Caiado não esperou a PEC paralela, que deve decidir como ficam os estados e municípios na reforma; caminho deve ser seguido por SP, MG e RS

Com Mercado Livre, B2W e Magalu, Brasil precisa da Amazon?

Sexto país mais populoso do mundo, o Brasil é talvez o segundo mercado internacional mais importante para a Amazon — mas um dos mais difíceis de entrar

Por que a dona de Louis Vuitton e Sephora quer comprar a Tiffany

Grupo francês de Bernard Arnault ofereceu 14,5 bilhões de dólares pela Tiffany. A possibilidade do negócio fez ações da joalheria subirem mais de 30%

Sem guerra comercial no pop: Taylor Swift fará show para Alibaba na China

Dona do álbum internacional mais vendido em uma semana na China, cantora se apresenta no Dia do Solteiro, a “Black Friday chinesa”

Banco Original prepara captação internacional em sondagem para IPO

A agência de classificação de risco Standard Poor’s atribuiu rating “B” à operação, com perspectiva negativa

Lucro da CCR cai quase 7% no terceiro trimestre

Administradora de concessões de infraestrutura registrou lucro líquido de R$ 340 milhões no período em comparação com o último ano

Taesa prevê investimento de até R$ 1,8 bi em 4 empreendimentos

Com a medida, empresa de transmissão de energia também estima um aumento na receita em R$ 372 milhões

Agenda

Nesta terça-feira (29), nos EUA, o Conference Board divulga seu índice de Confiança do Consumidor na economia americana. Esses dados podem prever os gastos do consumidor, assim como a atividade econômica como um todo.

Já a National Association of Realtors libera os números das vendas pendentes de moradias (quando o contrato foi assinado, mas ainda não houve o pagamento), referentes ao mês de setembro. Esse é considerado o principal indicador do mercado imobiliário por lá.

Ainda falando em moradia, também é dia de a S&P soltar seu Índice Composto 20 do Valor de Habitação nos EUA, que examina a mudança no preço do mercado imobiliário do país em 20 regiões.

E como acontece todas as semanas, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de petróleo, gasolina e destilados.

Frase do dia

“O tempo faz com o corpo o que a ignorância faz com a alma: apodrece” — Carlos Ruiz Zafón, escritor espanhol