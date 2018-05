Macri apela ao FMI e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (09) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Acuada por corrida ao dólar, Argentina pede ajuda ao FMI. Segundo o jornal Valor Econômico, a desvalorização do peso em mais de 20% em seis meses levou Macri a iniciar negociações para obter uma linha de crédito do FMI.

PSB planejava gastar R$ 40 milhões para eleger Joaquim Barbosa. De acordo com colunista do jornal Folha de S.Paulo, desistência do ex-ministro do STF de se candidatar pegou o partido de surpresa.

Militares se unem para lançar 71 candidatos nas eleições 2018. O jornal O Estado de S.Paulo divulgou que grupo pretende eleger deputados e governadores em 25 Estados e no DF.

Camargo Corrêa tenta barrar licitação no metrô de Fortaleza. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que empreiteira apontou ‘inconsistências’ no projeto e tenta suspender concorrência para obra orçada em R$ 1,7 bi.

STF julga o primeiro processo contra a reforma trabalhista. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Corte vai analisar a ação de uma trabalhadora, beneficiada pela Justiça gratuita, condenada pagamento de custas processuais.

Petrobras volta a pagar dividendos. O jornal Valor Econômico revelou que a alta no lucro líquido da Petrobras de 57% no primeiro trimestre permitiu a estatal a voltar a pagar seus dividendos.

Biometria pode cancelar 400 mil títulos em 84 cidades de São Paulo. Prazo para regularizar título termina hoje. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, só em Guarulhos, 163 mil podem ser retirados do cadastro do TRE.

Política e mundo

Senado aprova MP que autoriza fundo com recursos de compensação ambiental. Medida provisória está entre iniciativas para tentar burlar Orçamento, especificamente o teto de gastos; temor é que precedente abra o caminho para “orçamentos paralelos”.

Discussão do Projeto de Lei do Agrotóxico é adiada na Câmara. Deputados que consideram projeto retrocesso e risco ao meio ambiente e à saúde do brasileiro usaram série de artifícios para retardar a análise do projeto.

Agricultura prevê corte de ao menos 1 p.p. em juro do Plano Safra 18/19. Queda nos juros básicos e na inflação permitiram redução da taxa, segundo novo secretário de Política Agrícola da Ministério da Agricultura, Wilson Vaz.

Carlos Siqueira: PSB fará consultas internas após desistência de Barbosa. Presidente do partido diz que não há preferência por outro pré-candidato no momento, mas legenda irá considerar campo da centro-esquerda.

Tarso Genro sugere que PT procure PSB após desistência de Barbosa. Petista acredita que PSB possa integrar uma nova frente político-eleitoral já no primeiro turno das eleições presidenciais.

Em reunião da FNP, Meirelles defende teto de gastos. Segundo ex-ministro da Fazenda, antes de rediscutir o pacto federativo, é preciso aumentar a arrecadação e, para isso, o país precisa crescer.

Testemunha liga morte de Marielle a vereador e miliciano, diz jornal. A testemunha, que procurou a polícia em troca de proteção, conta que esteve presente em encontros entre os dois.

Publicitários reafirmam à PF que campanha de Haddad usou caixa 2. Advogado de casal de publicitários afirma que os recursos recebidos pela campanha por meio do caixa dois foram originados na empresa Odebrecht.

Fachin arquiva inquérito que investiga senador Valdir Raupp. O processo apurava suspeitas de intermediação em negócios da Construtora Brasília Guaíba com a Petrobras em troca de vantagem indevida.

Governo acompanha impactos da crise dos EUA com Irã, afirma Guardia. Ministro da Fazenda afirma que pode haver “possível impacto sobre o preço de petróleo”, mas que prefere acompanhar com mais cuidado.

EUA: Menos de um terço da população apoia saída de acordo com Irã. Pesquisa mostrou que 29% de adultos queriam encerrar o acordo; 42% preferiam a manutenção; 28% disseram que não sabiam.

EUA sancionará indústria petroleira do Irã dentro de 180 dias. Donald Trump anunciou a retirada dos EUA do acordo nuclear com Teerã e determinou a reinstauração das medidas punitivas contra a economia iraniana.

EUA doam mais US$ 18,5 milhões à Colômbia para refugiados venezuelanos. Valor fornecido diretamente ao governo colombiano para lidar com a chegada de refugiados se somam aos US$ 2,5 milhões repassados no último mês de março.

FMI confirma conversas para “fortalecer a economia da Argentina”. Presidente Mauricio Macri já havia anunciado negociações com o fundo monetário para receber linha de crédito financeiro.

Guardia não vê impacto da crise argentina no Brasil e defende apoio do FMI. Baixo déficit das contas externas e altas reservas internacionais deixam o Brasil em situação confortável, segundo ministro da Fazenda.

Enquanto você deligou…

De aéreas a petrolíferas: as perdedoras da ruptura dos EUA com Irã. Boeing, Airbus, GE, Volkswagen, Total e Accor são algumas das grandes corporações que devem sofrer com novas sanções ao país do Oriente Médio.

Latam Airlines tem lucro acima das expectativas no 1º trimestre. Resultado líquido da companhia foi de US$ 94 milhões no período, superando projeção dos analistas, que era de US$ 71 milhões.

Anac: relicitação da concessão de Viracopos depende do Executivo. Agência lembra que a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S/A protocolou, em 20 de abril de 2018, a defesa no processo de caducidade da concessão.

MPT recomenda que Embraer e Boeing preservem empregos no Brasil. Ministério Público do Trabalho afirma que fatos apurados apontam para uma possível “encerramento de unidades produtivas” da Embraer no Brasil.

Prejuízo líquido da Rumo cai 76,6% no 1º trimestre, para R$ 58,3 milhões. O resultado financeiro da companhia ficou negativo em R$ 348,9 milhões entre janeiro e março deste ano, uma redução de 22,7%.

Lucro da Disney salta 23% no trimestre, apoiado por Pantera Negra. O desempenho de “Pantera Negra”, que arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão desde fevereiro, fez com que a receita do segmento de entretenimento saltasse 21%.

Valor de mercado e lucro no trimestre refletem recuperação da Petrobras. Em bolsa, petroleira atingiu valor de mercado recorde no dia 30 de abril, de R$ 311,9 bilhões e teve resultado financeiro de janeiro a março, de R$ 6,9 bi.

Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diz que controle da Eletrobras será pulverizado. Pela proposta, privatização ocorrerá por meio do lançamento de novas ações no mercado até que esse número transforme a União em acionista minoritário.

Governo estuda mudar taxa de retorno na Eletrobras. Objetivo é reduzir custo de transmissão permitir valores mais baixos de tarifa ao consumidor, segundo o ministro Eduardo Guardia.

EUA pedem a juiz para forçar AT&T a desistir de comprar Time Warner. Departamento de Justiça tanta forçar, ao menos, um grande corte na transação de 85 bilhões de dólares para a compra do grupo de mídia.

Fundo Soberano realiza resgate de R$ 3,5 bilhões. O dinheiro vai para o caixa do Tesouro Nacional e ajudará no esforço do governo para o equilíbrio das contas públicas.

Com resgate, saldo do Fundo Soberano criado em 2008 cai para R$ 500 mi. Ministério da Fazenda informou que dinheiro resgatado vai para caixa do Tesouro Nacional e ajudará no esforço do governo para equilíbrio das contas públicas.

Espírito Santo inicia colheita da safra 2018/19 de café robusta, diz Cepea. Pela grande quantidade de grãos verdes, trabalhos ainda estão restritos a poucas lavouras.

Agenda

Nesta quarta-feira, o Banco Central divulga o Fluxo Cambial Estrangeiro do mês de abril.