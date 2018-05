Mais uma oferta pela Braskem e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A holandesa LyondellBasell fez uma oferta à Odebretch na tentativa de comprar a Braskem. De acordo com o jornal Valor Econômico, a empresa é avaliada em US$ 11,5 bilhões.

A greve dos caminhoneiros entrou no quarto dia nesta quinta feira. Manifestações afetam desde o transporte público ao abastecimento de alimentos nas cidades.

Câmara aprova texto-base da reoneração e zera PIS-Cofins para diesel. A medida foi incluída de ontem para hoje no texto como um aceno aos caminhoneiros, que paralisaram as atividades em todo o país.

Petrobras reduz em 10% preço do diesel nas refinarias durante 15 dias. Valor médio do combustíveis da estatal nas refinarias e em terminais sem tributos será de R$ 2,1016 por litro a partir desta quinta (24).

Coreia do Norte desmantela centro de testes nucleares. Ação foi apresentada como um gesto de “boa vontade” antes de uma possível reunião com os Estados Unidos.

Política e mundo

Senado aprova MP que autoriza a venda direta do óleo do pré-sal. Com a mudança, estatal PPSA poderá negociar a parte de óleo devida à União na exploração de campos do pré-sal tendo como base o regime de partilha.

Câmara aprova MP que permite saque do PIS/Pasep aos 60 anos. Matéria foi aprovada em votação simbólica e enviada para o Senado, onde precisa ser votada até 1º de junho.

Lula terá pré-candidatura lançada em 9 de junho, diz Gleisi. PT procura outros partidos para compor a chapa do ex-presidente, esperando chegar a definição até a convenção da legenda, no dia 28 de julho.

Sérgio Moro manda prender Delúbio Soares. Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou nesta quarta (23) embargos de declaração do ex-tesoureiro do PT, condenado a seis anos de prisão.

Enquanto você desligou…

Trabalhadores da Mercedes mantêm greve em São Bernardo do Campo. Empresa decidiu interromper negociações salariais com funcionários na terça (22), alegando impossibilidade de acordo, e entrou na Justiça.

MP 814 era condição básica para privatização da Eletrobras, diz CEO. Wilson Ferreira admitiu “frustração” com decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de não levar adiante a votação da medida provisória.

Agenda

Nesta quinta-feira, saem as transações correntes de abril. Nos Estados Unidos, serão divulgadas os dados de vendas de casas usadas em abril. E, na zona do Euro, o destaque é a publicação pelo Banco Central Europeu das atas da reunião de política monetária.