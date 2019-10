Lula no semiaberto?; Nobel de Economia mira pobreza e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (14) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

“Lula livre” ou “Justiça para Lula”? Defesa decide sobre semiaberto

Os advogados do ex-presidente têm até o final da semana para responder formalmente à Justiça se o petista aceitará ou não progredir ao regime semiaberto

Softbank pode tomar WeWork: é o fim da era do vale-tudo?

Fundo japonês já é dono de 30% da empresa de escritórios compartilhados que vive num turbilhão de crises após IPO frustrado

Nobel da Economia premia trio pelo combate à pobreza no mundo

O indiano Abhijit Banerjee, a francesa Esther Duflo e e o americano Michael Kremer foram os premiados nesta segunda

Cúpula do PSL avalia expulsão de dois deputados e liberar quem abrir mão de fundo

Informações são do G1, após crise na relação do partido com presidente Jair Bolsonaro

PSL só ganhou duas de 43 eleições suplementares desde vitória de Bolsonaro

Racha entre presidente da República e Luciano Bivar dificulta construção de capilaridade antes das eleições de 2020, diz O Globo

Governo prepara MP para facilitar e ampliar microcrédito

De acordo com o Valor Econômico, ações visam reduzir custos e aumentar acesso de pessoas físicas e pequenas empresas

Caixa rouba R$ 7 bilhões por ano do trabalhador com taxa do FGTS, diz Maia

Deputado defendeu que, caso não haja redução do valor, governo possa abrir espaço para que outros bancos sejam responsáveis pelo fundo

FMI e Banco Mundial fazem reunião anual contra freada global

Entidades apontam que a economia global está desacelerando por causa de conflitos como a guerra comercial sino-americana, o Brexit e a recessão na Europa

Da Rússia à Europa: conflito entre turcos e curdos escala

Apoio da Rússia e da Síria a tropas curdas e novas sanções impostas pela Europa isolam ainda mais presidente turco Recep Erdogan

Huck amplia elos com DEM e busca ponte com esquerda

Apresentador aumenta rede de aliados, mas é visto com cautela no meio político

Endividamento de empresas com o governo cresceu 84% em seis anos

Montante já chega a R$ 2,4 trilhões e pode aumentar caso governo e empresários não cheguem a um acordo para renegociar pendências

Bolsonaro amplia presença de militares em 30 órgãos federais

Segundo a Folha de S.Paulo, ao menos 2.500 membros das Forças Armadas ocupam cargos de chefia ou no assessoramento em ministérios e repartições

Equador cancela pacote de austeridade, e lideranças encerram protestos

Acordo do governo com os indígenas revoga a eliminação dos subsídios ao combustível, medida que foi adotada por solicitação do FMI e gerou os protestos

Superávit comercial chinês avança a US$ 39 bilhões em setembro

Em meio às tensões comerciais com os EUA, as exportações chinesas caíram 3,2% no mês passado em relação ao mesmo período no ano anterior

Bolsonaro diz que governo já bateu meta de privatizações em 2019

A meta de privatizações é de US$ 20 bilhões, mas o presidente não informou qual é a parcial até o momento

Cade investiga aquisições da empresa de segurança Prosegur

Cade analisa se a compra de ativos da Sacel Serviço de Vigilância e da Transexcel Segurança e Transporte de Valores deveriam ter sido avisadas ao órgão

Banco Inter e Uber negociam parceria financeira, diz fonte

Movimento que demonstra o trabalho do grupo japonês SoftBank, que é investidor das duas empresas, para integrar seus negócios na América Latina

Carlos Bolsonaro e Major Olimpio trocam insultos nas redes sociais

As rusgas começaram quando Carlos escreveu no Twitter, mais cedo, que o Major era um “bobo da corte” que “diz absurdos”

Briga Doria-Bolsonaro deixa obras sob impasse

De 7 projetos que dependem da parceria entre o Planalto e o Palácio dos Bandeirantes, em 5 Brasília decidiu por mais estudos antes de autorizar as ações

Ciro chama Huck de “estagiário” e aposta que economia não vai melhorar

“Pelo amor de Deus, chega de mandar estagiário para a Presidência da República”, disse sobre o apresentador Luciano Huck

“Vai dar tão certo que vamos ficar 12 anos”, diz Damares em evento

Evento conservador reuniu líderes da direita em SP. Principal tema foi a necessidade de unidade da direita e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro

Empreiteiras ligadas a Collor têm “contratos vultosos” em AL, diz PGR

Em buscas contra senador, ex-PGR diz que CCB Engenharia fez transferências milionárias a assessor que fez aquisições como suposto laranja

Apoiadores de Lula protestam na avenida Paulista, em São Paulo

De acordo com contagem do PT, mais de 8.000 pessoas já estiveram presentes no ato desta tarde, que pede a liberdade do ex-presidente

Autoridades brasileiras acompanharam canonização de Irmã Dulce no Vaticano

O presidente Jair Bolsonaro, que se considera católico mas levanta a bandeira evangélica na política, não compareceu à cerimônia

China relata mais um surto de gripe suína africana

A epidemia fez as exportações de carne suína brasileiras avançarem nos últimos meses, beneficiando frigoríficos como JBS, Marfrig e BRF

Filho de Joe Biden responde ataques de Trump e renuncia de empresa chinesa

Se Joe Biden for eleito presidente no ano que vem, Hunter também se comprometeu a não trabalhar no conselho de empresas estrangeiras

Tufão Hagibis deixa 26 mortos no Japão

Mais de 100.000 socorristas, incluindo 31.000 soldados, trabalhavam à noite no auxílio de pessoas isoladas pelas águas

Ofensiva turca contra curdos deixa 14 mortos na Síria, e EUA se retira

Apoiados pelo Ocidente, especialmente pelos EUA, os curdos foram a ponta de lança contra o grupo jihadista Estado Islâmico, derrotado em março

Ibama cobra explicações da Shell sobre barris encontrados no Nordeste

Apuração está relacionada as manchas que se espalham pelo mar na Região Nordeste; em nota, Shell afastou relação entre os barris e as manchas de óleo

Ignorado pelo Brasil, Brics chega aos dez anos esvaziado e dividido

O acrônimo ainda tem peso para China e Rússia, potências que rivalizam com os EUA; crise na Venezuela também divide integrantes do grupo

Política e mundo

Justiça Eleitoral manda investigar PSL do Rio por supostos “laranjas”

Em denúncia, promotor afirma que existem indícios do crime de falsidade ideológica eleitoral e caixa 2

Bolsonaro não cita França em cerimônia de submarino financiado pelo país

Presidente falou sobre importância do projeto para proteger a “soberania nacional” e disse que o Brasil vai vencer o que considera inimigos externos

MPF denuncia servidor da RF que acessou dados de Bolsonaro por curiosidade

O acesso permitiu ao acusado ver rendimentos e ganhos de capital percebidos e tributados pelo imposto de renda do presidente

Marcos Pontes critica eventual fusão entre Capes e CNPq

Ministro da Ciência e Tecnologia criticou a intenção de gestores do governo veiculada pela imprensa

TSE requer linhas de Whatsapp que deram disparos em massa na eleição 2018

Empresa admitiu que teria havido disparo em massa nas eleições; mensagens supostamente beneficiaram a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro

Enquanto você desligou…

Senado entra em semana decisiva para a reforma da Previdência

A PEC com as mudanças previdenciárias está prevista para ser votada no plenário da Casa na próxima quarta-feira

Técnicos da Economia são contra elevação de limite de compra em free shops

Com a mudança, quem voltar do exterior poderá comprar até mil dólares nas lojas de aeroportos; atualmente a cota é de US$ 500 dólares

Acabou? Mastercard e Visa deixam criptomoeda libra, diz jornal

Após saída do PayPal, The Wall Street Journal aponta que novas empresas de peso podem deixar o grupo que apoia a criptomoeda idealizada pelo Facebook

SoftBank investirá em fundos de capital de risco na América Latina

Ação faz parte da estratégia do recém-lançado fundo de 5 bilhões de dólares na região

Petrobras assina contrato para venda do Polo Lagoa Parda por US$ 9,4 mi

Venda do polo no Espírito Santo, que tem produção média de aproximadamente 300 barris de óleo por dia, foi feita para a Imetame Energia

Lava Jato condena empreiteira Mendes Júnior a pagar R$ 382 milhões

Justiça reconheceu a participação da empresa e de seus executivos no pagamento de propina para a Petrobras

Cientistas brasileiros descobrem estágios iniciais da Doença de Parkinson

Pesquisa conjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da University of Virginia School of Medicine, dos EUA, demorou três anos

Agenda

Para alguns, esta é a semana do saco cheio. Para outros, muito trabalho pela frente. E nesta segunda (14), como já é de praxe, o Banco Central divulga o boletim Focus com as perspectivas do mercado para a economia brasileira.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Nos EUA, o governo federal publica o balanço orçamentário de setembro, que mostra todas as suas receitas e despesas, assim como a saúde das contas públicas.

Na Zona do Euro, o Eurostat libera os dados referentes à produção industrial no mês de agosto. E, na China, é dia de conhecermos os números da Balança Comercial do país, em dólar, assim como as exportações e importações. E, na noite de segunda, já manhã de terça na Ásia, o governo chinês publica os números do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e do IPP (Índice de Preços ao Produtor), de setembro e também o acumulado do ano, desses indicadores da inflação.

Frase do dia

“Não é necessário fazer algo extraordinário para obter resultados extraordinários” — Warren Buffett