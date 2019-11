Lula na estrada; Via Varejo sob pressão e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com PEC da 2ª instância no Congresso, Lula inicia viagens pelo Nordeste

Em seu discurso no sindicato dos metalúrgicos, após deixar a prisão, o ex-presidente disse que pretende percorrer o Brasil para dialogar com a esquerda

Dados fracos na China reforçam importância dos Brics

As bolsas na Ásia e na Europa operaram em baixa com a notícia de que as economias da China, do Japão e da Alemanha estão crescendo em ritmo lento

Sob pressão, Via Varejo terá de explicar prejuízo e supostas fraudes

Embora não confirmadas na primeira fase da investigação da empresa, denúncias de fraude nos balanços coroam inferno astral da varejista

Ampliação de banco do Brics será destaque no segundo dia de encontro

Com sede em Xangai (China), banco tem como objetivo se constituir como fonte alternativa de financiamento ao FMI

Evo Morales diz que está disposto a voltar à Bolívia

Presidente interina da Bolívia designou nesta quarta seus primeiros 11 ministros e promete novas eleições

Política e mundo

Grupo pró-Guaidó deixa prédio, mas segue na área da embaixada da Venezuela

Representantes do opositor entraram nesta quarta-feira na embaixada que ainda é controlada por chavistas

Presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez destitui Alto Comando Militar

A primeira decisão da mandatária no cargo em exercício foi nomear um novo Alto Comando Militar em período de transição

Enquanto você desligou…

Bolsonaro: Governo tem feito dever de casa para tornar país mais atraente

Para o presidente, “empresários alimentam esperança muito grande no novo governo”; Brasil ainda não recuperou o grau de investimento por agências de risco

OCDE expressa preocupação em relação ao combate à corrupção no Brasil

Entidade citou a decisão tomada por Toffoli de proibir o uso de dados de órgãos de inteligência, como o Coaf, sem autorização judicial em investigações

Lucro da Natura tem queda de 48% no 3º trimestre

A fabricante brasileira de cosméticos anunciou que teve lucro líquido de R$ 68,6 milhões em meio a investimentos e despesas com a compra da rival Avon

BR Malls tem lucro ajustado 51% maior no 3º trimestre

Em valores, o lucro registrado pela empresa foi de R$ 186,8 milhões

Vivara tem lucro de R$ 43 milhões no 3º trimestre

O primeiro resultado trimestral após IPO da rede de joalherias registra um aumento de 8,3% em relação ao ano passado

Lucro da Qualicorp sobe 9% e atinge R$ 119 milhões no 3º trimestre

Empresa registrou queda de 1,7% no total de beneficiários, mas receita aumentou 5,4% na comparação anual

Agenda

Nesta quarta-feira (14), a Zona do Euro divulga o PIB do trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

Já nos Estados Unidos, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga o seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo. O documento aborda as principais questões que afetam o mercado mundial da commodity e oferece uma perspectiva sobre os acontecimentos no setor para o ano que vem.

Os norte-americanos também vão publicar o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que é um indicador de inflação e mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Por fim, vai acontecer o discurso do presidente do Federal Reserve (o banco central americano), Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano. Membros do Fomc também vão dar declarações.

Frase do dia

“Nem todas as verdades são para todos os ouvidos.” — Umberto Eco