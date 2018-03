Lula confiante para 2018 e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

‘Não vou me matar nem fugir do Brasil. Vou brigar até o fim’, diz Lula. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ex-presidente disse que está preparado para ser preso, mas acredita que será inocentado.

Refis de Temer vai perdoar R$ 62 bilhões, o dobro do previsto. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, mais contribuintes aderiram ao programa de perdão de dívidas depois que o Congresso definiu regras mais generosas, com desconto de até 90% em juros.

Abilio ganha tempo no embate com os fundos na BRF. A Previ e Petros decidiram esperar a reunião do conselho do dia 5 para ter maior clareza a respeito da postura do atual presidente do colegiado, divulgou o jornal Valor Econômico.

União quer cobrar R$ 13 bilhões de dez estados. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o grupo aderiu ao plano de renegociação de dívidas, mas não cumpriu exigências do acordo no prazo.

Exército vai expandir operações para outras quatro regiões do RJ. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a atuação irá abranger áreas como as turísticas Paraty e Angra dos Reis e a Baixada Fluminense.

Governo quer incluir presídios em programas de concessões. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que Jungmann disse ter conversado com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, para viabilizar a inclusão dos presídios nesses programas.

Investimento da Petrobras caiu 12,5% em 2017. A queda acontece pelo quarto ano consecutivo, para US$ 14 bilhões, mas deve voltar a crescer em 2018.

Ação da PM deixa sete mortos na região de Campinas. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a PM foi acionada às 21h30 desta quarta-feira para uma região localizada no limite entre Campinas e Valinhos, no bairro Joaquim Egídio.

Política e mundo

STJ adia julgamento de habeas corpus de Lula para 6 de março. O adiamento foi a pedido da própria defesa de Lula, por problema de saúde do advogado que irá fazer a sustentação oral, o ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence.

Odebrecht entrega e-mails sobre reforma do sítio em Atibaia. As obras no imóvel são vistas pela força-tarefa da Operação Lava Jato como suposta propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ex-deputado Carli Filho é condenado por duplo homicídio. Apesar da sentença, ele não vai para a prisão imediatamente e pode recorrer em liberdade.

Itamaraty investiga caso de passaportes de líderes norte-coreanos. As cópias dos supostos passaportes brasileiros com fotos dos dois líderes políticos norte-coreanos ganharam destaque no noticiário mundial.

Trump pede legislação abrangente sobre armas e escolas. O presidente americano tem cuidadosamente considerado mudanças nas leis de armas, pressionado pela onda de ativismo estudantil após massacre em escola na Flórida.

Principal assessora de comunicação de Trump renuncia. A saída de Hicks possui relação com seu depoimento para um comitê sobre a investigação acerca de envolvimento russo na eleição americana.

Enquanto você desligou…

Cade reprova compra da Liquigás pela Ultragaz por 5 votos a 2. Com a rejeição, a Ultragaz terá que pagar uma multa de R$ 280 milhões à Liquigás, prevista em contrato para o caso de o conselho barrar a operação.

Ibama multa Hydro Alunorte em R$20 mi e embarga instalações no PA. O Tribunal de Justiça do Pará havia determinado que refinaria de alumina da Hydro Alunorte reduza em 50% sua produção.

Resultados da Vale têm efeito positivo no crédito, diz Moody´s. O lucro líquido da Vale cresceu 61% no quarto trimestre, ante o mesmo período do ano anterior.

Ecorodovias tem lucro 9% maior no 4º tri, de R$ 97,2 milhões. O lucro líquido contábil somou 100,4 milhões de reais, aumento de 8,9% na comparação anual.

Lucro da Multiplan cresce 58,6% no 4º tri, para R$ 135 mi. O resultado operacional da companhia medido pelo Ebitda cresceu 2,1% também na comparação anual, para 244,85 milhões de reais.

Spotify vai se listar na bolsa, em operação de US$ 1 bi. A receita da empresa sueca de 2017 chegou a 4,09 bilhões de euros em comparação com 2,95 bilhões de euros registrados no ano anterior.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o resultado do PIB trimestral do Brasil. Nos Estados Unidos, sai PMI Industrial ISM de fevereiro.