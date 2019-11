Lula, Bolívia e STF vão dominar a pauta da semana? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lula, 2ª instância e nova pauta bomba no STF: os temas da semana

Ex-presidente deve começar agenda de viagens pelo Brasil, enquanto Congresso se debruça sobre mudança constitucional; STF seguirá como protagonista

Quem governa a Bolívia? As indefinições após a renúncia de Evo

Carta de Evo, que governou a Bolívia por 13 anos, ainda precisa de aprovação do Congresso — ou seja, ele pode até voltar ao poder

PIB britânico cresce 0,3% no 3º trimestre e evita recessão

Com o avanço, porém, a economia britânica evitou cair numa recessão, uma vez que havia encolhido 0,2% no segundo trimestre

Bolsas na Ásia fecham em baixa e Xangai tem maior queda em mais de 4 meses

Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,83%, a 2.909 pontos

Chile confirma processo para nova Constituição através de Constituinte

Ideia de presidente Sebastian Piñera é ceder a pedidos da população por mais assistência social, com mudanças na Consituição

Black Friday chinesa vende US$ 23 bi em 9h, e mira o Brasil

Dia dos solteiros, data criada pela gigante varejista Alibaba em 2009 vendeu 23 bilhões de dólares em apenas 9 horas, 25% acima de 2018

Política e mundo

Ex-ministro da Casa Civil José Dirceu é solto

Defesa do petista tinha apresentado pedido de liberdade após decisão do STF de revogar a prisão após condenação em segunda instância

Ex-governador de MG Eduardo Azeredo é solto após decisão da Justiça

O mineiro deve ser solto após decisão do STF de derrubar prisão em 2ª instância; outros presos já entraram com pedido de soltura e Lula já deixou a prisão

Congresso vai começar análise de PEC sobre 2ª instância na próxima semana

Presidente da CCJ da Câmara disse que é prioridade dos parlamentares votar a proposta que libera prisão em 2ª instância; com decisão, Lula deixou a prisão

José Dirceu diz que luta não é por Lula livre, mas para retomar o governo

Também solto como consequência da decisão do STF, ex-ministro da Casa Civil de Lula declarou oposição ao governo

Polícia tenta intimar porteiro que vinculou Bolsonaro ao caso Marielle

Funcionário citou o nome do presidente Jair Bolsonaro durante depoimento na investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro

Deputados dos EUA querem votar impeachment de Trump até o Natal

Os democratas acreditam já ter votos suficientes na Câmara para aprovar a saída do presidente norte-americano e enviar o caso ao Senado

Enquanto você desligou…

O que a soltura de Lula significa para o mercado, a economia e a política

Analistas não creem que agenda de reformas será prejudicada, mas notam capacidade do ex-presidente unir esquerda a um ano da eleição municipal

Brasil deve voltar a ter grau de investimento em 2020, diz Guedes

Agências de classificação de risco retiraram o “selo de bom pagador” do país há cinco anos

Leilão do INSS gera arrecadação e aumenta bancos que podem pagar benefício

Foi concluído o leilão da folha do INSS e número de bancos que passam a pagar o benefício sobe de 17 para 23

PEC cria teto para concessão de subsídios

Medida que limita os incentivos a um montante equivalente a 2% do PIB, foi incluída em proposta do pacto federativo

Agenda

Nesta segunda-feira (11) não somos apenas nós que estamos preguiçosos, o mercado também. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, divulga a previsão de crescimento da economia para o ano de 2019. E é só isso. Força que a semana está só começando, mas, lembre-se, tem feriado!

Frase do dia

“Só porque você acredita firmemente numa coisa não significa que ela seja verdadeira” — Willian P. Young, escritor canadense