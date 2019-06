Lula aguarda STF, governadores vão a Brasília e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Governadores vão a Brasília discutir inclusão na Previdência

Ao mesmo tempo em que todos os governadores querem incluir os estados na reforma, muitos discordam sobre o texto que deve ser aprovado

De acordo com Estadão, Governo quer usar recursos do PIS/Pasep para fechar Orçamento

Plano é que verba, que pode chegar a R$ 20 bi, seja centralizada no Tesouro

Novos ventos? Lula no Supremo, reformas em segundo plano

A segunda turma do STF deve julgar nesta terça-feira um recurso da defesa de Lula que pode colocar o ex-presidente em liberdade, enquanto isso, o governo se cerca de cautela para evitar uma contaminação com o caso Moro

Corregedor do MP abre investigação disciplinar contra Dallagnol

Segundo o CNMP, o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, será notificado e terá dez dias para se manifestar sobre o caso

Bolsonaro deve se reunir com Moro nesta terça, diz porta-voz

Segundo o porta-voz, o encontro do presidente com Moro será importante para ouvir do “próprio ministro a percepção” e traçar linhas de ação e estratégias

“Pacto entre Poderes” pode sair na semana que vem, diz porta-voz

Segundo ele, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse na manhã desta segunda que “se faz necessário” alguns ajustes no texto

Ex-governador do DF, Agnelo Queiroz vira réu por pedalada fiscal

Segundo o Ministério Público, ele autorizou despesas que não poderiam ser pagas no mesmo exercício financeiro, manobra conhecida por “pedalada fiscal”

Petrobras vai receber propostas pela Liquigás nesta terça, dizem fontes

Entre os investidores interessados na aquisição estão os fundos de private equity Advent International Corp., Warburg Pimcus e CVC Capital Partners

Volkswagen diz que será muito difícil ter lucro em 2019 com dólar alto

Segundo a montadora, o principal problema é a alta da moeda americana, que encareceu insumos utilizados para a produção de veículos, em especial o aço

Para especialistas, inovação virá com educação e igualdade de gênero

Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria reuniu nomes importantes do mercado de tecnologia e inovação em São Paulo

Um remédio, dois resultados: RD é líder de mercado e Brasil Pharma quebra

Enquanto a consolidação da Raia e da Drogasil criou uma gigante do setor, a aquisição de farmácias regionais reduziu a pó os planos da Brasil Pharma

Nesta terça-feira (11), o U.S Bureau of Labor Statistics, dos EUA, divulga os dados referentes a maio do Índice de Preços ao Produtor (IPP), indicador de inflação que registra a variação nos preços médios dos produtores de bens e serviço. Ainda nos EUA, há a divulgação do Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE), com as previsões atuais para produtos como grãos, soja e algodão. E, como em toda terça, o Instituto Americano do Petróleo publica dados sobre os estoques de petróleo, gasolina e destilados. Já na China há a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de maio e do acumulado do ano.