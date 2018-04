Lula admite estar fora das eleições e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lula admite a aliados que está fora das eleições. Pouco depois do voto decisivo de Rosa Weber, o ex-presidente comentou que “não iam dar o golpe para me deixarem ser candidato”.

Lula receberá uma nova sentença neste semestre. Segundo coluna do jornal O Estado de S.Paulo, a próxima decisão da Justiça envolvendo o ex-presidente, em investigação de propina recebida pela Odebrecht, deve sair nos próximos meses.

Com a derrota de Lula, qual o futuro da esquerda? Sem uma figura de liderança, a tendência é de pulverização das candidaturas de aliados, como Ciro Gomes, Manuela D’Ávila e Guilherme Boulos.

Nova lista de sobretaxas da China contra EUA beneficia agronegócio do Brasil. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a contraofensiva de Pequim inclui soja, milho, carne e suco de laranja, destaques da pauta brasileira.

Prejuízo dá força à privatização da Eletrobras. O jornal O Estado de S.Paulo revelou que cabe ao governo mobilizar a base aliada e afastar os obstáculos à privatização, que não são só de cunho ideológico.

Procon multa T4F por irregularidades no Lollapalooza 2018. Colunista do jornal Folha de S.Paulo disse que empresa cometeu três irregularidades e estipula R$ 970 mil de multa.

Estados temem falta de verba para treinar professor em novas regras do ensino médio. Segundo o jornal Valor Econômico, secretários da Educação dizem que medidas exigem investimentos que os Estados não são capazes de bancar.

Audiência no STF a pedido Facebook termina sem avanço. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a rede social quer que dados sejam solicitados pela Justiça aos EUA, e não à filial brasileira.

Política e mundo

Lula tem habeas corpus rejeitado — e o mercado gostou. Decisão do Supremo Tribunal Federal afasta as teorias sobre um “grande acordo nacional”.

Depois de rejeitar habeas corpus, STF autoriza prisão de Lula. Com seis votos a cinco, mais alta Corte do país deixa ex-presidente mais próximo da prisão.

Lula não será preso imediatamente; entenda. Decisão do STF sepulta esperança de Lula de ver afastado o risco de prisão — mas mandado de prisão não será automático.

Temer defende uso das Forças Armadas na segurança pública. Temer disse ainda que, atualmente, o País tem “uma federação meio capenga, meio disfarçada”.

Governo disponibiliza R$ 1 bi ao Fies por meio de fundos constitucionais. Serão usados R$ 700 milhões para financiar vagas em universidades no Nordeste, R$ 234 milhões no Norte e R$ 190 milhões no Centro-Oeste.

Relator rejeita denúncia contra Fernando Capez na Máfia da Merenda. O magistrado não viu elemento mínimo para abertura de ação penal contra o tucano no processo da Máfia da Merenda.

CPI investigará crimes ambientais em polo industrial no Pará. Investigação tem o objetivo de identificar responsáveis por contaminação dos rios em Barcarena.

Texas e Arizona apoiam envio de Guarda Nacional dos EUA à fronteira. Republicanos, governadores consideraram ação “necessária” para deter o fluxo de imigrantes mexicanos para o país.

Fluxo de emigrantes do México para EUA aumenta após “efeito Trump”. Detenções na fronteira sudeste dos EUA nos dois primeiros meses deste ano chegaram a 72.517, contra 66.018 no mesmo período de 2017.

Maduro diz que governos de França e Espanha são ‘racistas’. Presidente reagiu a recente declaração do líder francês, Emmanuel Macron, de que eleições venezuelanas carecem de legitimidade.

Polícia sabia do ódio de atiradora ao YouTube antes de ataque. Pai de Nasim Najafi Aghdam disse que advertiu oficiais sobre descontentamento, mas policiais negam que conhecessem intenção de violência.

Enquanto você desligou…

MG multa Anglo American em R$125,6 mi após rompimento de mineroduto. Devido ao incidente em 12 de março, ocorrido em Santo Antônio do Grama (MG), a empresa precisou interromper suas operações.

Oi tem geração de caixa negativa em R$980 mi em janeiro. Foi o desempenho mais fraco desde o início da recuperação judicial da companhia em meados de 2016.

Boeing expande serviços comerciais na América Latina. Com novas encomendas de Gol e Aeromexico, empresa afirmou que os serviços de aviação comercial estão crescendo a 5 por cento ao ano.

Impacto de tarifas chinesas para Boeing depende de definições. As ações da Boeing caíram até 6% no início do pregão depois que a China revidou as tarifas impostas pelos EUA.

Justiça ouve perito em processo que envolve irmãos Batista. Testemunha confirmou que empresários tiveram informações privilegiadas no mercado financeiro, segundo procuradora.

CPI revela que Peru pagou à Odebrecht US$ 3 bi em superfaturamento. Presidente de comissão peruana que investiga casos corrupção da companhia destaca caso de Gasoduto Sul como exemplo de evidência de irregularidades.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, serão divulgados os dados de produção e de vendas de veículos em março. Nos Estados Unidos, sai o resultado da balança comercial de fevereiro e, na zona do Euro, as informações das vendas no varejo em fevereiro, além do Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços em março.