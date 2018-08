Lula acima de qualquer índice e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A primeira pesquisa Datafolha após o registros de 13 candidatos à presidência do Brasil foi divulgada na madrugada desta quarta-feira. O levantamento feito a pedido do jornal “Folha de S.Paulo” e da TV Globo, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto. Num cenário sem Lula, que deve ser impedido de concorrer pela Lei Ficha Limpa, a liderança segue com o deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 22%.

Candidatos declararam R$ 304 mi em dinheiro. Levantamento tabulou dados de 2.390 registros na Justiça Eleitoral; valor é R$ 3 milhões mais do que em 2014; TSE e Receita planejam aumentar fiscalização nas eleições 2018

Valor de bens de clã Bolsonaro sobe 276% acima da inflação. Alvo de críticas de especialistas em finanças pessoais, nos últimos dias, por ter declarado R$ 486,9 mil investidos na poupança, o candidato à Presidência pelo PSL, junto com seus três de seus filhos, teve uma evolução patrimonial bem superior à variação do CDI.

JBS USA cresce no mercado americano e aposta na Ásia. O ambiente favorável para a JBS nos Estados Unidos, sustentado pela combinação de maior oferta de gado bovino e economia americana aquecida, reforçam a visão do presidente da companhia de que a brasileira apenas começou a colher os frutos da reestruturação deflagrada em 2007.

Política e mundo

Defesa de Lula entrega ao TSE certidão criminal da Justiça de SP. Documento, expedido pelo TJSP, não havia sido originalmente protocolado quando foi formalizado o pedido de registro de candidatura.

Fico grato, mas esperava mais, diz Bolsonaro sobre pesquisa. Para o parlamentar, mulheres são as “que mais se abstém”. “O público feminino não quer declarar voto”, eu vejo isso nas pesquisas”, disse.

Barroso autoriza compartilhamento de provas de inquérito dos Portos. Pedido de compartilhamento foi feito pela PF que investiga um suposto pagamento de R$ 10 milhões da Odebrecht para campanhas do MDB.

Ex-chefe de campanha de Trump é declarado culpado de fraude. Manafort foi considerado culpado de oito das 18 acusações que pesavam contra ele, inclusive de fraude fiscal, bancária e omissão de contas no exterior.

Enquanto você desligou…

United espera joint ventures com companhias aéreas da América Latina. Companhia está tentando finalizar acordos com a colombiana Avianca Holdings , com a panamenha Copa Airlines e com a brasileira Azul.

Não temos planos de sair do Brasil, diz Coca-Cola. Em entrevista a EXAME, companhia diz que ficará na Zona Franca de Manaus, mesmo que as condições tributárias permaneçam as mesmas.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, as vendas de casas usadas (mensal), os estoques de petróleo bruto e em Cushing e as atas da reunião do FOMC – Comitê Federal de Mercado Aberto.