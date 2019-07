Lucro de R$ 7 bilhões não surpreende e Itaú cai na Bolsa 

São Paulo – As ações do Itaú operavam em queda de 3,14% na manhã desta terça-feira. Os papéis eram negociados 35 reais, cado um. O mercado repercute os dados trimestrais divulgados pelo banco na véspera. No segundo trimestre deste ano, o lucro líquido registrado foi 7,034 bilhões de reais, um aumento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito, do maior banco privado do país, subiu 5,85%, para 659,727 bilhões de reais de abril a junho deste ano. O banco afirmou que o destaque foi “a expansão das carteiras de pessoas físicas e de micro, pequenas e médias empresas que levou ao crescimento de 2,8% da margem financeira com clientes”.

Os empréstimos a pessoas físicas subiram 14%, enquanto a micro, pequenas e médias empresas tiveram expansão na carteira de 19%. Já os financiamentos a grandes empresas recuaram 1,8%.

Em relatório divulgado a clientes, a equipe de analistas da XP Investimentos afirmou que o resultado veio em linha com esperado, mas o Itaú permanece atrás de seus pares privados em termos de crescimento de carteira e margem com clientes, especialmente a última, que ficou abaixo do intervalo inferior das projeções no primeiro semestre deste ano (6,7% realizado versus 9,0%).

Os analistas da corretora Guide também disseram que os dados do trimestre não trouxeram surpresas, e vieram em linha com o esperado pelo mercado. “Ainda assim, o resultado trouxe um sentimento ainda misto. Enquanto a carteira de crédito segue tendência de crescimento, essa expansão não faz frente aos concorrentes, e tem apresentado uma piora de qualidade no último trimestre.” Disseram ainda que a preferência dentro os grandes bancos é o Bradesco, que apresenta um potencial mais sólido de valorização e entregará um resultado mais robusto em 2019.

PDV e dividendos

Além do resultado, o Itaú anunciou um programa de demissão voluntária envolvendo todas as suas companhias no Brasil, mas não informou o montante de adesões que pretende obter.

O programa vai ficar aberto a interessados durante o mês de agosto. O conglomerado terminou junho com 98.446 funcionários, uma queda de cerca de 1,5% sobre um ano antes. O Itaú também informou o fechamento de 195 agências. O plano do banco é fechar 400 agências em todo o país.

Por fim, o Itaú divulgou, por meio de fato relevante, que o seu conselho de administração, aprovou o pagamento de R$ 0,7869 por ação em dividendos no dia 23 de agosto. O valor é complementar aos dividendos pagos mensalmente durante o primeiro semestre.