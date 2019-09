London School lança curso para formar traders no Brasil

Aproveitando a onda de novos investidores na Bolsa, que já conta com mais de 1,3 milhão de pessoas físicas na plataforma, uma das principais escolas de economia da Inglaterra e do mundo, a London School of Business and Finance (LSBF), acabou de lançar cursos de formação de traders no Brasil.

Lançado em parceria com a escola de negócios Trevisan, o curso é lecionado por professores da London Academy of Trading (LAT), braço da escola de Londres responsável por ensinar a investir no mercado financeiro. Ele já está disponível na versão online. E a CEO da LAT, Dessy Ohanians, disse em entrevista a EXAME que estuda “estabelecer presença física” no país, dependo do número de interessados. “Estamos tocando esTe projeto e esperamos chegar ao Brasil o mais rápido possível”.

O momento, na visão de Ohanians, não podia ser melhor para abrir cursos da área no país. “Ficamos impressionados com o interesse dos brasileiros em ampliarem seus conhecimentos sobre finanças.”

Focado em aulas práticas, o curso ensina técnicas de day trade, que consiste na compra e venda de ativos em curto espaço de tempo com o intuito de ganhar em cima das volatilidades diárias.

“Qualquer pessoa pode abrir o homebroker e colocar seu próprio dinheiro no mercado. Mas 90% dos traders não têm qualquer conhecimento e perdem dinheiro. A ideia é fazer o aluno aprender e entender cada uma de suas vitórias e derrotas. Vamos preparar nossos alunos para saber sobre análises fundamentalistas e entender de que forma as notícias globais e econômicas afetam os mercados”, disse Dessy Ohanians.

Os ensinamentos, porém, vão além das técnicas para minimizar os riscos e maximizar os ganhos, segundo a CEO. “O lado psicológico é uma parte do treinamento muito, muito importante. Então, nós ensinamos a controlar as emoções. Um bom trade não fica super empolgado. Ele age por estratégia e conhecimento”, afirmou.

As aulas serão ministradas por professores de Londres. Posteriormente, a escola pretende contratar profissionais locais com experiência em operações de trade e contato com estudantes.

O lançamento do curso para formação de trader é o primeiro da parceria firmada entre a Trevisan e a Global University Systems, holding que controla a LSBF. Por enquanto, a matrícula pode ser feita apenas por telefone, já que a venda pelo site ainda está indisponível. Não há a necessidade de esperar formar turma para começarem os estudos, já que as aulas são liberadas logo após a contração.