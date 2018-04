Loja de departamento indiana tem melhor desempenho do mundo

A atratividade das ações do setor de consumo da Índia está ganhando força.

O Jefferies India se une ao coro crescente de otimistas em relação a produtoras de bens de consumo básico e de marca. Entre suas escolhas no setor está a V-Mart Retail, cujo desempenho no mercado de ações transformou a empresa na rede de lojas de departamento de melhor desempenho do mundo neste ano, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O valor das ações da V-Mart, que opera lojas de médio porte que vendem roupas, acessórios, calçados e produtos básicos do dia a dia, se multiplicou por 10 desde que os papéis começaram a ser negociados, em fevereiro de 2013.

Apesar de terem oscilado durante boa parte do ano, as ações da empresa acumulam alta de 47 por cento — maior avanço entre as 105 empresas donas de lojas de departamentos internacionais com valor de mercado mínimo de US$ 200 milhões.

“O modelo de negócios robusto da V-Mart em termos de economia das lojas está sendo replicado cada vez mais por outros atores dadas as limitadas barreiras para entrar”, escreveram Tanmay Sharma e Varun Lohchab, analistas da Jefferies, em 12 de abril.

O aumento intenso é um sinal de que a avaliação atual já reflete a perspectiva de crescimento de curto prazo da V-Mart. Isso levou a Jefferies a recomendar a manutenção da ação, que até quarta-feira era classificada como compra pelos nove corretores que a acompanhavam.

As ações têm um preço-alvo de 12 meses de 1.971 rúpias, o que implica uma queda de 7 por cento em relação ao fechamento desta quinta-feira.

“Precisamos ser cautelosos com empresas com avaliações que tenham extrapolado significativamente os fundamentos”, escreveram os analistas.