Log Commercial Properties fará oferta primária de até 28 milhões de ações

São Paulo — O conselho de administração da Log Commercial Properties aprovou na véspera oferta primária com esforços restritos de até 28,35 milhões de ações ordinárias, com precificação estimada para 22 de outubro, de acordo com fato relevante da companhia disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira.

A operação, que tem como coordenadores Banco BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos, prevê distribuição inicialmente de 21 milhões de ações, que poderá ser acrescida em até 35% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais). Não será admitida distribuição parcial, assim, se não houver demanda para o lote inicial, a oferta será cancelada.

Considerando a colocação da totalidade das ações, incluindo o lote adicional, e o preço de fechamento do papel na véspera, de 23,80 reais, a oferta da empresa de galpões logísticos soma 674,73 milhões de reais.

De acordo com a Log, os recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados ao cumprimento do plano de negócios da companhia, notadamente para crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos.